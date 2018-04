Toi, l'homme... tais-toi !

Décidément, Louis-Jean Cormier a bien lu son Catéchèse Féministe et il répète mot à mot les sermons matriarcaux.

Non seulement il a fait un 180 degrés sur la question de la parité, non seulement il s’est excusé d’avoir pu être contre (ce qu'il n'aurait jamais dû faire) , non seulement il s’est excusé du privilège d’être un homme blanc hétéro mais en plus, il vient nous dire que les hommes ne devraient pas se prononcer sur le sujet.

Il est co porte-parole du festival en chanson de Petite-Vallée et il est cité dans La Presse de ce matin : « « Je suis content que le débat soit lancé. Je vais laisser la parole aux femmes, parce que je crois que ce sont elles qui doivent en parler. Les gars, nous sommes là pour les écouter. Mais je suis très, très content d’avoir – bien malgré moi – lancé le débat »,

Les gars sont là pour écouter ? Les petits garçons vont se taire pendant que les grandes dames parlent ?

Ce sont les femmes qui doivent parler de parité, faire part de leurs exigences et tous ceux qui portent des couilles doivent les mettre au rencart et la fermer ???

Louis-Jean Cormier a bu le Kool-Aid du Matriarcat 2.0.

Ce n’est tellement pas ma vision, ma définition du féminisme. La dernière chose que je souhaite c’est que les hommes se taisent ou se fassent dire de la fermer quand il s’agit de questions qui concernent l’ensemble de la société.

Ça me fait tellement penser au discours des féministes de la nouvelle génération, comme Aurélie Lanctôt qui avait déclaré à La Presse, quand on lui avait demandé quel était le rôle des hommes dans le mouvement féministe : « Les hommes doivent sauter dans le train du féminisme mais pas pour avoir un rôle actif ou un rôle de leadership. Et ce n’est pas pour en bénéficier en premier lieu, c’est pour se taire et écouter, et –c’est plate, là- pour faire ce qu’on leur dit »*.

C’est fou. Un homme, au Québec, en 2018, ose dire quelque chose d’audacieux sur la parité hommes-femmes. Il se fait tellement sermonner pour avoir osé sortir du discours officiel qu’il affirme qu’il n’a même pas droit au chapitre et que c’est aux femmes de discuter de ces questions importantes.

Maintenant imaginez l’inverse. Une femme qui dit « La parole est aux hommes et nous les femmes on doit les écouter »....

*Quand j’ai cité cette phrase à TLMEP, Aurélie Lanctôt avait affirmé sur Twitter que ce que je disais était faux, qu’elle n’avait jamais tenu ces propos. Plein de gens (dont tous ses petits amis progressistes dénonceurs de fake news) ont relayé ça. Mais le lendemain, elle s’est tout d’un coup rappelé ... qu’elle l’avait bien dit et qu’elle avait retrouvé le texte où elle était citée ! Je lui ai demandé de se rétracter et de clarifier ses propos diffamatoires. Deux ans plus tard, elle ne l’a toujours pas fait. Et ces gens-là nous font la leçon.