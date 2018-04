Tout ce que vous devez savoir ce matin sur la tempête printanière à Québec

Comme annoncée, une tempête de neige printanière s'abat sur Québec mercredi matin.

Les conditions routières sont exécrables dans la grande région de Québec et la prudence est de mise pour tous les usagers de la route. Tout est au ralenti, en pleine heure de pointe. Les automobilistes doivent faire preuve d'une grande patience.

La Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) dénombrent déjà plusieurs accrochages et sorties de route qui sont, fort heureusement, que matériel.

Sur la Rive-Sud, la route 132, de Beaumont à Montmagny, est fermée à la circulation dans les deux directions. Même son de cloche pour l’autoroute 20, dans les deux directions, également entre Beaumont et Montmagny.

La route 281, entre l’autoroute 20 et le chemin d’Azur est fermée des les deux directions.

Le SVPQ avise que la rue Dalhousie est sous haute surveillance, alors que le fleuve Saint-Laurent menace de sortir de son lit, en raison des forts vents. Une fermeture est fortement envisagée dans la prochaine heure.

#CIRCULATION |Risque de débordement du fleuve St-Laurent dans le secteur de la rue Dalhousie et le boul. Champlain. Ces rues pourraient être fermées à la circulation vers 8h. Pour vos déplacements dans le secteur, on vous invite à prendre des voies alternatives: la côte Gilmore. pic.twitter.com/ib826beaeF — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) 4 avril 2018

Les écoles primaires et secondaires de la régions sont pratiquement toutes fermées. Du côté collégial et universitaire, le cegep de Lévis, le Campus Notre-Dame-de-Foy et l’Université du Québec à Rimouski, à Lévis n'ouvriront pas leurs portes mercredi.

Un avertissement d'onde de tempête et de tempête hivernale a été émis pour Québec mercredi matin: neige et poudrerie se changeront en pluie verglaçante le matin. Mais la neige réapparaîtra dans l’après-midi, des accumulations de 5 à 10 cm sont attendues.

Voici tout ce que vous devez savoir sur cette tempête printanière.

ÉCOLES FERMÉES

Commissions scolaires

Commission scolaire de la Capitale

Commission scolaire des Premières-Seigneuries

Commission scolaire des Découvreurs

Commission scolaire des Navigateurs

Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Écoles primaires et secondaires privées

Ursulines de Québec

Externat St-Jean-Berchmans

Académie Saint-Louis

Collège François-de-Laval

Collège Saint-Charles-Garnier

Séminaire des Pères-Maristes

Collège Jésus-Marie

Séminaire Saint-François

Collège de Champigny

École secondaire Mont-Saint-Sacrement

École secondaire Saint-Jean-Eudes

École secondaire privée François-Bourrin

Collège de Lévis

Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent

École Marcelle-Mallet

Universités et cégeps

Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis

Cégep de Lévis-Lauzon

Campus Notre-Dame-de-Foy

Aviron Québec collège technique

ÉTAT DES ROUTES

Plusieurs fermetures

Modification: Plusieurs fermetures - conditions météorologiques difficiles - Chaudière-Appalaches

🔹#A20 deux directions Lévis (route Lallemand) à Montmagny

🔹#R132 deux directions Lévis (route Lallemand) à Montmagny

Consultez https://t.co/ZcINcj4ODA — Québec 511 (@Qc511_QcLevis) 4 avril 2018

Pont de Québec

Accès #PontdeQuébec nord, congestion — Québec 511 (@Qc511_QcLevis) 4 avril 2018

Pont Pierre-Laporte

Autoroute 40

Suivi: #A40 est, congestion entre route Jean-Gauvin et avenue Le Gendre — Québec 511 (@Qc511_QcLevis) 4 avril 2018

Félix-Leclerc

Suivi: #FélixLeclerc ouest, congestion entre rue Seigneuriale et boulevard Pierre-Bertrand // accès A-Robert-Bourassa sud — Québec 511 (@Qc511_QcLevis) 4 avril 2018

Laurentienne

Suivi: #Laurentienne sud, congestion entre boulevard du Lac et boulevard Louis-XIV — Québec 511 (@Qc511_QcLevis) 4 avril 2018

Henri-IV

#HenriIV sud, congestion entre route Sainte-Geneviève et rue Jean-Marchand — Québec 511 (@Qc511_QcLevis) 4 avril 2018

Robert-Bourassa

#RobertBourassa sud, congestion entre A-Félix-Leclerc et boulevard Wilfrid-Hamel — Québec 511 (@Qc511_QcLevis) 4 avril 2018

Robert-Cliche

#RobertCliche nord, congestion entre km 130 ( parc des Chutes-de-la-Chaudière) et pont Pierre-Laporte — Québec 511 (@Qc511_QcLevis) 4 avril 2018

TRANSPORT EN COMMUN

[4 avr. 2018 à 5 h 16] Québec - Lévis: Restriction traversier entre Québec et Lévis. Départs aux 30 minutes pour un durée indéterminée. Cause: conditions météorologiques difficiles . État du service : Ouvert. https://t.co/5m4uEQ87P7 — Québec 511 (@Qc511_QcLevis) 4 avril 2018

En raison des conditions météorologiques, le service de transport adapté ne sera pas en fonction aujourd'hui. Merci et bonne journée! — STLevis (@STLevis) 4 avril 2018

Plus de détails à venir...

– Avec l'Agence QMI