Troisième lien: Proulx accuse la CAQ d'agir par calcul politique

La CAQ agit par pur calcul politique et cherche une porte de sortie quand elle promet de recentrer la zone d'étude pour le troisième lien uniquement sur le secteur de l'île d'Orléans, estime Sébastien Proulx.

À LIRE AUSSI: La CAQ réorienterait le bureau de projet du 3e lien

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale a pourfendu cette promesse faite mardi par Éric Caire. L'appel d'offres actuel demande aux professionnels d'étudier toutes les options d'emplacement entre Saint-Augustin et la Côte-de-Beaupré.

Selon M. Proulx, la CAQ essaie ainsi de se tirer d'un mauvais pas. «Je pense que M. Caire et la CAQ sont à la recherche d'un calcul politique dans la mesure où ils essaient d'atterrir sur leurs pieds. M. Legault n'est pas là depuis deux, trois semaines. Depuis l'annonce du projet de transport structurant. Il n'est pas dans les radios et dans les émissions d'affaires publiques à Québec. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il se cherche une porte de sortie. Ils n'avaient qu'un seul projet: un pont ou un tunnel pour le troisième lien.»

L'idée de limiter la zone d'étude est «mauvaise», selon Sébastien Proulx. Le bureau de projet a pour mandat d'analyser la mobilité dans l'ensemble de la région, dit-il. Et le meilleur moyen d'arriver «à la meilleure solution, au meilleur coût possible», est selon lui d'étudier la question plus largement.

«Le restreindre à autour de l'île d'Orléans m'apparaît de dire: “Je le veux à tout prix, je le veux là. Et je vais me faire imposer ce que ça coûte.”»

Il soupçonne la CAQ de vouloir «diviser l'île en deux et [...] faire passer une partie tunnel et une partie pont, et faire passer une autoroute en plein milieu de l'île».

Le maire de Québec, Régis Labeaume, n'a pas voulu intervenir dans le débat. Il a répété hier qu'il attendait d'avoir un «gain net» pour sa ville en termes de circulation. «Je pense qu'on doit faire un travail scientifique. Faut laisser le bureau de projet faire son travail. C'est un projet qui est énorme et il faut faire le choix en tout état de cause.»