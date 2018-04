Un Nicklaus vole le spectacle

AUGUSTA | Parmi les nombreux faits saillants et trois trous d’un coup du traditionnel concours de normales 3 mercredi, un scénariste de Hollywood n’aurait pu faire mieux que l’histoire de G.T. Nicklaus.

D’un seul élan, le jeune homme a écrit l’histoire de cette plaisante journée durant laquelle l’atmosphère est à la détente.

Trimballant le sac de son grand-papa aux côtés de grands golfeurs tels que Gary Player et Tom Watson, il a pris un cocheur de 47 degrés au tertre du neuvième et dernier trou pour s’élancer comme il s’était entendu avec son grand-papa trois jours plus tôt. Sa chance a tourné.

Devant des milliers de spectateurs, sa balle a disparu dans le fond de la coupe, 135 verges devant lui. Il s’est aussitôt jeté dans les bras du « Golden Bear » et du « Black Knight » sous les chauds applaudissements de la foule.

« J’essayais juste de réaliser un bon coup et d’atteindre le vert, a dit le jeune homme, qui a réussi son premier trou d’un coup à vie. Il fallait que je fasse de mon mieux. Quand j’ai vu la balle revenir vers le trou, je me disais “ce n’est pas vrai”, et elle a ralenti avant de disparaître. »

Ayant eu sa part de succès à Augusta, Jack Nicklaus a évidemment placé cet exploit au sommet de sa liste. « J’ai vécu quelque chose de spécial que je n’oublierai jamais, a assuré celui qui a gagné six fois sur les allées du Augusta National. On veut toujours le meilleur à nos enfants. G.T. a réalisé son premier trou d’un coup au plus bel endroit qui soit. Wow ! »

Pas le seul as

Nicklaus n’est pas le seul à avoir réussi le rêve de tout golfeur. Tony Finau et Dylan Frittelli ont chacun eu le plaisir de célébrer un trou d’un coup. Le premier au septième fanion, le second au huitième drapeau.

Cette compétition amicale a donné un véritable spectacle. C’est le vétéran Tom Watson qui a raflé les honneurs avec une fiche cumulative de -6. Il a devancé Tommy Fleetwood par un coup en donnant une véritable leçon de coup roulé.

Dans l’histoire, aucun vainqueur du concours de normales 3 n’a ensuite remporté le Tournoi des Maîtres quatre jours plus tard.