Un ours affamé tue des centaines de milliers d’abeilles

SAINT-NORBERT | Un ours sorti de l’hibernation a ravagé 28 ruches d’un site dans Lanaudière, laissant derrière lui des centaines de milliers d’abeilles mourir de froid.

Philippe Talbot, copropriétaire du Rucher Mellifera de Saint-Norbert dans Lanaudière, a eu une mauvaise surprise mardi vers 16 h 30 quand il est allé visiter un des 12 sites où l’entreprise familiale laisse les ruches en hiver.

Les emballages des ruches étaient arrachés, les boîtes de 28 ruches étaient ouvertes et les cadres étaient brisés. Il y avait un trou dans la clôture électrique, dont la batterie était à plat.

Il a immédiatement appelé son père André Talbot, pour qui il ne fait aucun doute que le malfaiteur est un ours. Ce dernier était affamé et a mangé le couvain. L’ours en est friand bien plus que le miel, car il contient beaucoup de protéines pour nourrir les jeunes abeilles.

«On a vu des traces dans la neige, des excréments aussi et des marques de griffes sur les boîtes. On a parlé à des voisins qui ont vu un ours rôder dans les parages. C’est très clair », dit-il.

Certaines abeilles étaient encore vivantes, à tenter de se réchauffer avec leurs ailes, mais les trois quarts étaient mortes. André Talbot estime à 40 000 abeilles par ruche touchée, cela pourrait représenter 840 000 abeilles mortes.

Pertes

Philippe et André Talbot ont mis trois heures pour tout ramasser. Ils ont mis les abeilles toujours vivantes dans 6 ruches plus ou moins pleines, qui ne sont plus protégées du froid. Reste à savoir si ces abeilles survivront encore longtemps avec la tempête qui a déferlé mercredi.

«C’est un désastre. C’est décourageant de voir ça. On a beaucoup d’argent d’investi dans un rucher. »

Chaque ruche vaut entre 600 $ et 1000 $. Sans compter la production de miel, qui est autour de 50 kilos de miel par ruche, vendu 10 $ le kilo. Au bas mot, l’ensemble des dégâts coûtera 20 000 $ aux propriétaires, qui n’ont pas encore tout comptabilisé.