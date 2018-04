Un sentier des falaises en 2020 à Sillery

Le projet de sentier des falaises qui dort dans les cartons depuis une vingtaine d'années verra le jour, avec une première phase entre le Domaine Cataraqui et la côte de Sillery.

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, a confirmé mercredi la subvention de 3 millions $ annoncée lors du budget provincial, qui permettra d'aménager la phase un du futur sentier.

Celle-ci, d'une longueur de 1 km, se concentrera entre le domaine Catarqui et la côte de Sillery. On prévoit également un lien vers le chemin Saint-Louis et un autre vers la promenade Samuel-de Champlain, en passant par le chemin du Foulon et la Maison des Jésuites. Le tout doit être complété en 2020.

Deux autres phases suivront. Le projet total s'étirera entre le parc du Bois-de-Coulonge et le parc Beauvoir, sur 4,9 km. «Il offrira des vues panoramiques sur le fleuve et la rive sud. Il reliera plusieurs des grands domaines et des points d'intérêt de l'arrondissement historique», a indiqué le maire de Québec, Régis Labeaume. Par exemple, les cimetières St. Patrick et Mount Hermon, le parc des voiliers, l'église Saint-Michel.

Une piste cyclable distincte, financée par la Ville, circulera sur l'ancienne propriété des religieuses de Jésus-Marie. Il est toujours question de joindre un lien mécanique de type funiculaire pour gravir la falaise. Mais cet investissement n'est pas encore confirmé.

Cet aménagement est «en réflexion depuis très longtemps», a souligné M. Labeaume. «L'ancienne ville de Sillery l'avait même inscrit dans son plan urbanisme. Ça doit faire 15 à 20 ans minimun.»

Pour le ministre Proulx, ce projet «rehaussera le dynamisme et attractivité de la région. Il a un potentiel touristique indéniable».

Pour les phases deux et trois, la Ville devra procéder à des acquisitions de terrains et inscrire des sommes au programme triennal d'immobilisations. Le maire a déjà indiqué son intention de solliciter de nouveau le gouvernement.