Valérie Plante et Régis Labeaume en conférence à la Chambre de commerce de Québec en mai

En mai, Valérie Plante et Régis Labeaume participeront à deux événements distincts de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

La mairesse de Montréal prendra part – pour la première fois à Québec – à un dîner-causerie le 4 mai. L’échange sera animé par la présidente et chef de la direction de la CCIQ, Julie Bédard. Il y sera question du parcours de Mme Plante, du rôle des femmes en politique, du thème très actuel de la mobilité et de l’enjeu du développement économique.

Le 24 mai, le maire de Québec, Régis Labeaume, prendra la parole lors d’un dîner-conférence de la CCIQ. Il y sera question des infrastructures et du réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec.

Les deux événements auront lieu au Centre des congrès de Québec. Le prix d'entrée pour chacune des conférences est de 98 $ pour les membres et de 115 $ pour les non-membres de la CCIQ.