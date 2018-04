La CAQ accuse les libéraux de cacher un document concernant le 3e lien

S’appuyant sur une réponse à une demande d’accès à l’information reçue il y a trois semaines, la CAQ accuse le gouvernement Couillard de cacher un document important concernant le projet de 3e lien entre Québec et Lévis.

À la fin février, l’aile parlementaire caquiste a demandé au ministère des Transports de lui faire parvenir, entre autres, copie de « tous les rapports ou analyses produits [...] sur la possibilité d’un nouveau lien inter rives dans la Capitale-Nationale en 2016-2017 ».

Dans sa réponse datée du 14 mars 2018, le ministère des Transports confirme qu’un document contenant « en substance, des avis, des recommandations faits depuis moins de dix ans » existe en lien avec le projet, mais refuse de le rendre public.

Le MTQ justifie son refus en invoquant différents articles de la loi sur l'accès à l'information et souligne que le document en question contient aussi « des renseignements financiers appartenant au ministère ainsi que des analyses utilisées dans le cadre d’un processus décisionnel en cours ».

Des vérifications en cours

Au moment d’écrire ces lignes, le cabinet de la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, n’avait toujours pas précisé si ce document pourrait être relié à l’appel d’offres sur l’étude d’opportunité lancé en décembre dernier, dont le contrat n’a toujours pas été octroyé.

«Le chef libéral doit ordonner que ce document soit rendu public immédiatement», réclame le porte-parole caquiste pour la Capitale-Nationale, Éric Caire.

«Philippe Couillard, Sébastien Proulx et Véronyque Tremblay font tout en leur possible pour faire dérailler le projet. Les automobilistes, les pères et les mères de famille pris quotidiennement dans le trafic méritent que les libéraux leur donnent l’heure juste », a déclaré le député de La Peltrie, par voie de communiqué.

Interrogé à ce sujet jeudi matin, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, a fait savoir que des vérifications «sont en cours».

Proulx passe à l'attaque

«Je ne suis pas le ministre des Transports, ni la ministre déléguée aux Transports, a-t-il rappelé. [...] Mais des documents d’information, des documents qui amènent à préparer éventuellement des appels d’offres, des documents qui servent à réfléchir et à être capable de positionner le travail qui sera à faire publiquement par la suite, doivent demeurer là où ils sont.»

M. Proulx réfute l’accusation faite par la CAQ. «Qui vous a dit qu’on cachait des documents? Parce qu’il y a un communiqué de la CAQ ce matin qui dit qu’on cache des documents, a-t-il soulevé, il y a des documents qui sont cachés ?»

La CAQ en position de repli?

Maintenant que le projet de 3e lien chemine, François Legault et Éric Caire ont « l’air fous », constate le ministre responsable de la Capitale-Nationale.

«Ils sont dans une position de repli, a exposé M. Proulx. [...] Là, ils sont pris avec leur affaire : ils avaient tout misé sur le 3e lien pensant que c’était pour eux une bataille électorale qu’ils pourraient gagner, mais on a fait la démonstration, dans les dernières semaines, que: un, nous avions un plan en mobilité, et ce plan-là c’était quoi? La poursuite des grands travaux autoroutiers, un (projet de) transport structurant à Québec qui est bien accueilli et un 3e lien.»