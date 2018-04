90 jours de prison pour avoir eu une conjointe de 15 ans

« Un public bien informé des circonstances de la présente affaire serait outré de voir que l’appelant doive passer 14 mois derrière les barreaux pour avoir vécu une relation amoureuse approuvée et encouragée par les parents des deux parties », estiment les magistrats.

L’homme et l’adolescente ont commencé à se fréquenter en 2011. Après une première rupture, le couple a renoué et habitait à l’appartement de Caron Barrette­­­ jusqu’à ce qu’une plainte non fondée­­­ pour disparition soit déposée concernant la victime, alors âgée de 15 ans.