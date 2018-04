Yeah! Wal-Mart fait marche arrière et va réembaucher ses employés handicapés intellectuellement.

Partout au Québec, ces personnes seront de retour au travail.

On ne sais toujours pas pourquoi le programme avait été aboli mais on ne peut espérer que cette décision soit permanente et que d’autres s’en inspirent.

Ce n’est pas qu’une question d’argent mais de dignité humaine.

Oui, chialer, parfois, ça marche.