Comment faciliter l’achat de votre maison

L’acquisition d’une demeure, que ce soit un premier achat ou une seconde maison, demande toujours un investissement personnel conséquent.

Au-delà du côté purement financier, il faut s’occuper des aspects administratifs autour de la simple question de l’argent.

Quelle hypothèque prendre? Quelle institution financière choisir ? Rester avec votre banque actuelle ou changer? Quelle formule privilégier?

Ces questions qui vous turlupinent ont une réponse claire et efficace : le courtier hypothécaire.

Que fait un courtier hypothécaire?

Le courtier est un facilitateur. Son métier consiste à vous dénicher la meilleure hypothèque possible, celle qui cadre le mieux avec vos besoins spécifiques.

En contact avec plusieurs institutions financières, il analyse les offres de chacune d’elles afin de trouver le produit adéquat. Il connait tous les critères pertinents dans le choix d’un prêt.

Plutôt que de perdre du temps, de l’argent et de l’énergie à chercher des offres sans forcément en saisir toutes les spécificités, faire appel à un courtier hypothécaire évite bien du trouble, tout en optimisant votre choix de produit.

Qu’attendre de son courtier hypothécaire?

Le principal avantage du courtier est la diversité des institutions financières avec lesquelles il fait affaire. Il doit être capable de comparer les produits d’un nombre important de prêteurs (autour d’une vingtaine) afin de vous assurer les meilleures offres. Par conséquent, plus la liste est longue, plus il y a de chances de vous trouver des conditions d’emprunt optimales.

Il en va de même pour le renouvellement d'une hypothèque.

Il n’y a pas que le taux qui compte

Trouver un taux bas fait partie des tâches de votre courtier hypothécaire. Mais sa mission consiste aussi à plonger plus profondément dans les modalités des produits offerts par les institutions financières.

Marge de crédit ? Remboursement anticipé ? Pénalité ? Transférabilité ? Ces termes complexes qui vous assiègeront constituent pourtant la routine du courtier hypothécaire.

Il sait aussi faire jouer son carnet d'adresses afin de vous faciliter la tâche et de vous assurer le meilleur produit.

Si vous avez reçu un avis de renouvellement, il peut être hautement profitable de faire appel à un courtier avant de signer. Il aura comme devoir de vous accompagner à travers les termes des prêts hypothécaires afin de vous trouver la meilleure offre possible. Celle qui convient véritablement à votre réalité.

Vous ne paierez pas d’honoraires

Dans le monde de l’hypothèque, il est important de préciser la différence entre un démarcheur, aussi appelé directeur développement hypothécaire ou encore un conseiller en développement des affaires, et un courtier.

Le premier est au service d’un seul prêteur et cherche à lui obtenir de nouveaux clients. Le courtier quant à lui travaille avant tout pour la satisfaction du client et transige avec un grand nombre d’institutions financières.

Bien que le courtier soit en quête des meilleurs produits hypothécaires pour vous, vous n’aurez pas à dépenser un sou. En effet, les courtiers perçoivent leur rémunération grâce aux commissions versées par l’institution bancaire.



Simplifiez vos démarches et dénichez l'hypothèque qui vous convient