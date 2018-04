Cœur de pirate comme vous ne l'avez jamais vue sur la couverture du Elle Québec

Coeur de pirate attire tous les regards sur la couverture du tout nouveau magazine Elle Québec.

La chanteuse y apparaît avec un maquillage et des vêtements qui ne lui sont pas familiers et on doit dire que ça lui va à merveille. Cœur de pirate a dit «bye-bye» aux habituelles tonalités de noir pour cette séance photo et a revêtu une robe fleurie printanière signée Zimmermann bleu pastel.

Une publication partagée par Coeur De Pirate (@beatricepirate) le 5 Avril 2018 à 6 :31 PDT

On adore aussi son look maquillage mettant en évidence le joli visage de la chanteuse.

Voyez plus d’images de la séance photo mettant en vedette Cœur de pirate dans le magazine Elle Québec en kiosque dès aujourd’hui.

