Bébé de 4 mois décédé à Beauport: de l’aide pour les parents endeuillés

Les parents de la petite Magalie Fortier, décédée subitement à l’âge de seulement quatre mois, à Beauport, mardi, lancent une campagne de financement pour payer les services funéraires de leur poupon.

Dans un message publié sur le site de sociofinancement One Dollar Gift, les parents Érick Miville Fortier et Arianne Therrien, tous deux âgés de 26 ans, demandent l’aide de la population pour subvenir à leurs besoins financiers. «Nous devons enterrer notre petite fille décédée prématurément d’un terrible accident [...] sans assurance vie et sans économie importante, nous allons avoir besoin de soutien moral et financier», est-il indiqué.

Photo courtoisie

Ils ont comme objectif d’amasser 10 000 $ en un mois. Jeudi, en après-midi, 32 donateurs avaient remis plus de 1400 $.

Joint par Le Journal, le père a refusé de donner plus de détails concernant les circonstances des tristes événements.

«Décédée dans son sommeil»

Les parents mentionnent dans leur message que la petite est «décédée dans son sommeil». De leur côté, les policiers qui enquêtent toujours sur les circonstances du décès mentionnent qu’aucune observation ne laisserait croire à une infraction criminelle. «Nous sommes en attente de l’autopsie médicale pour connaître les causes et circonstances du décès», a mentionné le porte-parole du Service de police de la Ville de Québec, David Poitras.

L’enfant a été retrouvé en arrêt cardiorespiratoire vers 7 h 20 mardi matin, dans un appartement de la rue Saint-Théophile, dans le secteur Beauport. Ce sont ses parents qui ont contacté les services d’urgence. Des manœuvres de réanimation ont immédiatement été tentées sur le bébé, mais rien n’a permis de sauver le bambin.