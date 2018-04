Important congrès des zecs dans Charlevoix

Plus de 170 délégués seront réunis en fin de semaine au Fairmont le Manoir Richelieu dans Charlevoix, à l’occasion du congrès de Zec Québec, qui marquera le 40e anniversaire de la naissance du réseau. Ils représenteront plus d’une cinquantaine de zecs membres.

Plusieurs sujets d’importance seront au programme du congrès. Tout d’abord, il y aura la présentation de la subvention très importante que le gouvernement vient tout juste d’accorder.

« C’est la première fois dans l’histoire des zecs que le gouvernement nous verse un tel montant, affirme le directeur général de Zec Québec, Jean-Claude d’Amours. Avoir 24,5 millions $ sur la table pour réaliser des projets et aussi améliorer plusieurs structures, dont les postes d’accueil et les routes, nous allons pouvoir offrir une expérience de qualité supérieure pour les usagers du réseau. Nos gestionnaires vont enfin pouvoir faire certains travaux plus que nécessaires. » Le versement initial sera de 15 millions $. Le reste de la somme sera réparti sur six ans. Pour expliquer le tout, un atelier prévu sur le programme d’aide financière sera présenté aux délégués par des gens de Zec Québec.

Un autre point qui soulèvera les discussions, c’est celui du changement de statut que certains gestionnaires voudraient réaliser. On voudrait changer le statut des associations qui gèrent les zecs en coopérative. Selon le directeur général, ce changement de statut n’affecterait en rien les usagers au niveau des activités et des prix. Selon lui, les membres seraient gagnants à certains niveaux comme une plus grande transparence du conseil d’administration de leur zec.

D’AUTRES SUJETS

Les congressistes pourront avoir un aperçu de la valeur économique des zecs avec la présentation par des spécialistes de l’Université Laval et de l’Université du Québec en Outaouais, d’une étude qui vient d’être réalisée. Très engagés dans la relève en chasse et pêche, Gilles Paquet et Alexandre Giguère de la Zec Jaro présenteront leur stratégie mise en place sur leur territoire et qui connaît beaucoup de succès.

Des gens du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs seront aussi sur place pour présenter différents dossiers qui touchent les zecs.

Également, pour souligner de façon mémorable le 40e anniversaire et poser un geste concret pour la relève, les délégués seront invités à prendre connaissance du programme de gratuité dans les activités de chasse et de pêche pour les jeunes de 17 ans et moins qui vont visiter le territoire d’une zec cette saison et à l’appliquer.