La "bromance" Marissal-Nadeau-Dubois

Citation imaginée : « Je n’ai jamais eu de discussions avec le PLC ... sauf une fois au chalet. » --Vincent Marissal

Depuis une semaine, on est nombreux à s’être questionné sur les motivations de Vincent Marissal à joindre les rangs de QS. Mes collègues Bock-Côté , Legault ou Facal ont été particulièrement cinglants.

Ça a fait de la peipeine à GND, qui a écrit ceci sur Twitter :

Si certains chroniqueurs ont autant de difficulté a accepter que @vmarissal ait choisi QS, c’est parce qu’ils n’ont jamais pris QS au sérieux. Ils seraient temps qu’ils arrivent en 2018: nous ne sommes plus un parti marginal. #mouvement #polqc #AssNat https://t.co/qLIQ69kURi — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) 5 avril 2018

Il serait temps (et non pas « ils seraient temps ») que GND se rende compte qu’à 9% d’intention de vote, son parti est marginal. C’est une troisième opposition. QS est marginal non seulement en termes d’intention de vote, mais aussi marginal en termes d’idéologie. Ses préoccupations sont à des années-lumière de la majorité des Québécois qui triment dur pour mettre du pain sur la table. Petit rappel ici.

Quand GND affirme que QS n’est pas pris au sérieux, il se plaint la bouche pleine : QS a toujours eu droit à une couverture médiatique complètement disproportionnée par rapport à son poids politique !

Et si les chroniqueurs et chroniqueuses sont si nombreux-nombreuses à « avoir de la difficulté à accepter » que Marissal ait choisi QS, c’est parce que son candidat vedette a magasiné son auguste présence dans un parti fédéral. Il me semble que si j’étais férocement indépendantiste, juste le nom de famille Trudeau me donnerait de l’urticaire !

Vincent Marissal ne se prend pas pour un 7up. Même pas 48 h en politique, et il faisait déjà preuve de condescendance envers les commentateurs politiques... alors qu’il en était lui-même un il n’y a pas un an.

Avez-vous entendu le ton snobinard qu’il a utilisé pour dénigrer Bernard Drainville avant-hier, à l’émission de Mario Dumont ? « Je suis assez surpris de voir que Bernard Drainville prétend avoir autant de sources que ça au Parti libéral du Canada ». Dekessé ? Il n’y a que Môsieur qui a des sources ? Quel paternalisme envers un ex-collègue !

Surtout que depuis, les sources de Drainville se sont avérées plus que fiables, corroborées par d’autres. Il fait moins le malin, Marissal.

Alors pourquoi Vincent Marissal n’a-t-il pas été transparent ? Pourquoi avoir dit qu’il était intéressé par le parti Libéral uniquement dans une perspective de dégommer Stephen Harper, alors que Harper n’est plus au pouvoir depuis 2015 ?

Si c’est ça ta motivation, pourquoi tu discutes avec le PLC en 2018 ?

En terminant, rappelons-nous cette phrase savoureuse écrite par Vincent Marissal avant de quitter La Presse, où on lui proposait de devenir grand reporter plutôt que chroniqueur d’opinion : « Je me sentais comme Mick Jagger à qui on aurait demandé de jouer de la musique de chambre ».

Je me demande: est-ce que jouer dans les ligues mineures avec QS plutôt que les ligues majeures avec le PLC, c’est du Mick Jagger ou de la musique de chambre ?