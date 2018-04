Le projet de tramway bien reçu à Charlesbourg

La confrontation attendue avec les opposants « politiques » au tramway ne s'est pas concrétisée hier à Charlesbourg, où les citoyens étaient majoritairement favorables au projet de transport structurant.

Avant que ne commence la deuxième séance de consultation sur le réseau de transport structurant, le maire Régis Labeaume s'était inquiété de se buter à une contestation organisée.

En matinée, il disait avoir été informé que Québec 21, le parti politique d'opposition, avait organisé une mobilisation pour « amener du monde ». « On va avoir des adversaires politiques. On va vivre avec », avait-il prévenu.

Or, les commentaires des citoyens étaient majoritairement favorables au projet. Quelque 250 personnes se sont déplacées au campus Charlesbourg du Cégep de Limoilou, pratiquement autant que la veille, dans Saint-Roch, pour le secteur du centre-ville.

Le maire avait lancé le bal. « Parlez-nous, donnez-nous vos idées, on n'est pas sourds, on pense être assez intelligents pour prendre les meilleures. C'est le temps de parler parce qu'après ça, on part. »

Il est intervenu à une reprise pour expliquer les coûts d’exploitation du futur système et assurer de nouveau que les taxes n’augmenteront pas.

« Emballant »

« C'est emballant et ça peut emballer la génération présente et les générations futures. On parle tous ensemble dans un projet qui est intégré et qui couvre tous les secteurs », a exprimé Monique Gagnon. Patricia Robichaud, de Charlesbourg, a même dit qu’elle espérait vivre assez longtemps pour le voir.

Vincent Nahon, arrivé d’Europe en 2017 et installé à Charlesbourg, dit avoir été rebuté à son arrivée par les lacunes du réseau actuel qui ne facilite pas la vie des travailleurs. « Ce projet me parle beaucoup », a-t-il affirmé, suggérant que plus de parcours soient ajoutés et améliorés dans le secteur. Une préoccupation partagée par certains de ses concitoyens.

Nouveaux parcours

Jean-Baptiste Maur, chargé de projets à la direction de la planification des services du Réseau de transport de la capitale (RTC), a indiqué que le RTC a dans ses cartons un nouveau lien de transport en commun sur Louis-XIV entre Charlesbourg et Beauport et même jusqu'à l'ouest du territoire. On prévoit aussi prolonger le 802 sur Seigneuriale et améliorer la desserte des express la fin de semaine.

Quelques personnes ont énoncé des préoccupations sur l'arrimage avec la rive-sud. Lévis a maintenant les sommes nécessaires pour proposer un scénario de connexion, a-t-on répondu. Bernard Martineau s’est inquiété de la circulation des camions qui évacueront le roc à la suite de l’excavation du tunnel.

— Avec la collaboration de Taïeb Moalla

Des réactions