Les mères de jeunes enfants à bout de souffle

QUÉBEC – Avez-vous l’impression de manquer régulièrement de temps pour accomplir toutes vos tâches ou simplement pour vous faire plaisir ? Cette sensation est partagée par beaucoup de Québécois, à commencer par les parents.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, les pères et les mères d’enfants qui ont au moins un enfant âgé de moins de 5 ans sont ceux, dans une proportion de 28 %, qui disent courir le plus après leur queue, comme le veut l’expression consacrée.

Pour les mères ayant au moins un enfant âgé de moins de 5 ans qui travaillent à temps plein et qui n’ont pas d’horaire flexible, la vie est encore plus du sport. On ne s’étonne donc pas que 44 % d’entre elles perçoivent manquer de temps, indique l’Institut, qui a publié jeudi son «Coup d’œil sociodémographique». Celui-ci s’appuie sur des données provenant de l’Enquête sociale générale de 2015 de Statistique Canada.

On apprend par ailleurs que de, façon générale, 14 % des Québécois âgés de plus de 15 ans perçoivent manquer de temps. Les femmes (16 %), les 25-54 ans (21 %) et les parents (20 %) sont ceux qui disent aussi avoir le moins de temps dans une journée pour passer au travers de tout ce qui doit être fait.

En ce qui a trait au marché du travail, la population en emploi (17 %), les travailleurs à temps plein (18 %) et les travailleurs ayant un horaire flexible (18 %) auraient, semble-t-il, besoin de plus de 24 heures dans une journée.