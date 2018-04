Pêches et Océans Canada investit une forte somme pour protéger le capelan

SEPT-ÎLES – Le Comité ZIP Côte-Nord du golfe obtient 760 000 $ du gouvernement fédéral pour protéger et réhabiliter des aires de reproduction du capelan, ce petit poisson qui joue un rôle important dans l’écosystème du fleuve Saint-Laurent.

Le capelan a une façon bien particulière de se reproduire. Il recherche des plages de sable et y laisse ses œufs. Les Nord-Côtiers, qui disent que le capelan «roule», profitent de sa présence au printemps pour le pêcher simplement à l’aide de filets.

Ce petit poisson est au centre de la chaîne alimentaire du Saint-Laurent. Des poissons, des oiseaux et des mammifères marins le mangent. Bien que le capelan soit toujours abondant, les scientifiques le surveillent de près.

«On observe que la taille du capelan est en diminution d’année en année. Mais sa population n’est pas en danger. Par contre, c’est vraiment son importance au point de vue biologique. C’est le fait qu’il soit consommé par une panoplie d’animaux qui le rend vraiment important», a expliqué jeudi Félix Gagnon, biologiste au comité ZIP Côte-Nord du golfe.

Les aires de reproduction du capelan ont toutefois diminué au fil des ans, soit à cause des activités humaines ou de l’érosion. Pour le protéger, le gouvernement fédéral injecte 760 000 $ sur cinq ans, à partir de son Fonds pour la restauration côtière. Les frayères de capelan seront identifiées et entre trois et quatre d'entre elles seront restaurées.

Même si le gouvernement fédéral et le comité ZIP Côte-Nord du golfe se penchent sérieusement sur la situation du capelan, il n’y a aucune inquiétude à y avoir concernant la pêche commerciale et récréative de ce petit poisson. En effet, la consommation humaine représente une infime partie des 400 000 tonnes de capelan qui sont consommées chaque année, soit par des poissons ou des mammifères du Saint-Laurent.