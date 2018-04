Possible grabuge à Québec lors du G7: Ottawa prendra ses responsabilités, dit Trudeau

QUÉBEC | Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a l’intention de compenser la Ville de Québec si elle est victime de grabuge dans le cadre des manifestations entourant le G7, qui aura lieu dans la région de Charlevoix, en juin.

«Les coûts associés au G7, on comprend que c’est une responsabilité fédérale et on va continuer à travailler avec nos partenaires, comme la Ville, comme la province, pour s’assurer que ça demeure [notre] responsabilité», a indiqué M. Trudeau, jeudi matin, à Québec, en marge d’une rencontre avec le premier ministre Philippe Couillard.

Il a également indiqué que «des discussions sont en cours» sur cette question avec, notamment, la Ville de Québec.

Les dirigeants de sept pays influents se réuniront les 8 et 9 juin au Fairmont Le Manoir Richelieu, à La Malbaie, dans la région de Charlevoix. Les manifestations anticapitalistes sont toutefois surtout prévues à Québec, durant la même période.