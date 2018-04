Pour 220 000 $: Raphaël Picard poursuit à son tour le conseil de bande de Pessamit

PESSAMIT | L’ancien chef du conseil de bande de Pessamit poursuit le conseil actuel, quatre de ses membres et leur avocat pour 220 000 $ en dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation.

C'est de cette façon que Raphaël Picard réplique au conseil de bande qui lui réclame 100 000 $ pour des frais de voyage remboursés en double alors qu’il était chef entre 2002 et 2012.

Rappelons que le conseil de bande accuse aussi l’ancien chef de malversation et de fraude alors qu’il était en fonction. Mais Raphaël Picard juge que cette poursuite est fausse et non fondée.

Selon lui, aucune preuve n’a été fournie et aucune vérification n’a été effectuée pour s’assurer qu’il avait été remboursé deux fois lors de voyages d’affaires.

«Les défendeurs ont requis par écrit des interventions de la Sûreté du Québec, de l’UPAC et de la Gendarmerie royale du Canada. Or, aucune accusation criminelle n’a été portée à ce jour contre le demandeur en lien avec la gestion des fonds de la bande entre 2002 et 2012», peut-on lire dans la demande introductive d'instance.

De plus, Raphaël Picard souligne que le délai de prescription de trois ans pour déposer un recours à son endroit est dépassé. La poursuite a été déposée le 31 mars 2017, presque cinq ans après son départ.

L’ancien chef dit avoir ressenti du stress et de l’humiliation à la suite de ces allégations. Il aurait même perdu des contrats et des occasions professionnelles.

Raphaël Picard veut d'ailleurs que la cour ordonne une injonction permanente à l’endroit du conseil de bande pour qu’il cesse d’entacher sa réputation.