Quand Vincent Marissal se fait brasser la cage en entrevue...

Vincent Marissal a dû trouvé son entrevue au micro du journaliste Mike Finnerty de l’émission de radio Daybreak à la CBC de Montréal assez éprouvante merci. Une entrevue sans complaisance. Le type d’entrevue que l’on entend moins souvent à la radio francophone.

Le candidat de Québec solidaire dans Rosemont a passé un mauvais quart d’heure. C’est le moins que l’on puisse dire.

L’animateur Finnerty n’a pas perdu de temps, il est entré dans le vif du sujet dès la première question à son invité; en exposant, dans les plus menus détails (discussions pour joindre le bureau du PM Trudeau, pour Outremont, pour St-Laurent, etc.), les tractations de Vincent Marissal avec « l’un des partis les plus fédéralistes du Canada, celui de Justin Trudeau ».

Si certains ont douté des informations avancées par Bernard Drainville, faites votre mea culpa, Vincent Marissal avouera d’entrée de jeu qu’il a bel et bien eu toutes ces discussions, qu’il les a initiées aussi.

Aussi, placé devant les contradictions de son louvoiement idéologique, Vincent Marissal a eu beaucoup de difficulté à défendre son parcours politique. « J’explorais de nouvelles avenues pour moi. Je venais de quitter La Presse. »

Et sur le programme de Québec solidaire, Marissal avouera candidement qu’il n’est pas en accord avec tout ce qui s’y trouve, « mais qui l’est! » dira-t-il à l’animateur.

Ce dernier sera des plus incisifs toutefois quand il sera question de la posture politique « indépendantiste » de Québec solidaire. Une posture irréconciliable avec les tractations de Marissal auprès du Parti libéral du Canada.

L’animateur Finnerty : « Québec solidaire est un parti de principes et l’un de ces principes est l’adhésion à l’indépendance. Comment pouvez-vous concilier ces principes avec le fait que cherchiez tout récemment à joindre le PLC, même le bureau du premier ministre du Canada? »

Vincent Marissal : « en ce moment je suis à Québec solidaire [...] c’est la première fois de ma vie que je prends une carte de membre d’un parti politique, cela en dit beaucoup sur mon engagement envers ce parti [...] je suis un homme de gauche [...], et oui, je suis souverainiste. »

L’animateur Finnerty : « Ce n’est pas un menu détail! Je n’arrive toujours pas à comprendre comment, si vous êtes un supporteur de l’indépendance du Québec, que vous décidiez de vous présenter au sein d’un parti qui souhaite faire l’indépendance dans la première année de son mandat au pouvoir, comment alors expliquer que vous étiez prêt à travailler pour le bureau du premier ministre Justin Trudeau, lui qui aurait été un adversaire acharné de l’indépendance! »

Vincent Marissal : « Le fait est que ça ne s’est pas produit. »

Mike Finnerty : « Oui, mais vous teniez à travailler là! C’est vous qui avez initié les discussions! Quelles sont vos convictions Vincent Marissal? »

Vincent Marissal : « J’ai initié les discussions, car j’étais à la recherche de nouvelles opportunités pour moi... »

Mike Finnerty : « Vous cherchiez du travail? Donc la souveraineté pour vous, si l’emploi implique de l’être vous l’êtes, sinon vous ne l’êtes plus? C’est ça? »

Vincent Marissal : « Mike, Mike... Je n’ai pas travaillé pour eux... »

On pourra écouter l’intégrale de cette entrevue ici.