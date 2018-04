Les prédictions de nos experts pour la 2e ronde des séries de la LHJMQ

Les victoires des Wildcats de Moncton et des Islanders de Charlottetown ont déjoué nos quatre experts, lesquels, à la suite de la première ronde des séries éliminatoires, se retrouvent au cœur d’un peloton. La deuxième ronde, comme ce fut souvent le cas au cours des dernières années, permettra d’aérer ce plateau. Vous trouverez une brève analyse des forces en présence pour les quatre séries de la ronde des quarts de finale. Collègues et confrères, je vous rappelle que je préfère ma côte de bœuf saignante !

Experts Séries Boni Pts Mario Morissette 6/8 2 8 Mikaël Lalancette 5/8 3 8 Roby St-Gelais 5/8 2 7 Sébastien Goulet 4/8 3 7

Armada contre Wildcats

En dépit de blessures aux défenseurs Antoine Crête-Belzile, Pascal Corbeil, aux attaquants Alex Barré-Boulet et Luke Henman, l’Armada de Blainville-Boisbriand a balayé les Foreurs de Val-d’Or au premier tour. Parmi ces vaillants guerriers, lesquels seront aptes à renouer avec la compétition ?

Après un premier match décidé en prolongation (3-2), les protégés de Joël Bouchard n’ont pas eu à s’inquiéter, dominant par 13-4 aux buts. L’inexpérience du gardien recrue Émile Samson n’a pas noirci beaucoup de papier ni fait vibrer les ondes. À juste titre puisque le Lévisien de 18 ans qui évoluait chez les Dynamiques du cégep Sainte-Foy la saison dernière a été confronté, en moyenne, à seulement 23 rondelles, a compilé une MBA de 1,47 et une efficacité de ,930 face aux Foreurs.

Opposés à la défensive la plus hermétique de la ligue durant la saison régulière, les Wildcats ont enfilé 23 buts en sept parties contre l’Océanic de Rimouski. Si Mark Grametbauer a puisé sa motivation dans les commentaires de l’entraîneur Serge Beausoleil, le gardien de 19 ans renouera avec l’organisation qui lui a permis d’accéder à la LHJMQ. Certes, la formation de Darren Rumble a retrouvé son erre d’aller de l’automne, mais ça ne sera pas suffisant pour vaincre les champions du trophée Jean-Rougeau. Aux prises avec le format 2-3-2, les équipes se partageront les sièges d’un avion pour transiter d’une ville à l’autre.

Sébastien Goulet : Armada en 5

Mikaël Lalancette : Armada en 6

Mario Morissette : Armada en 5

Roby St-Gelais : Armada en 5

Titan contre Phoenix

Éliminer les Saguenéens de Chicoutimi au terme d’un éreintant duel de six parties n’était pas dans les cartons du Titan. De grosses pointures de l’offensive de la troupe de l’entraîneur Mario Pouliot ont sommeillé face aux Bleus. Antoine Morand (1 but, 1 aide), Mitchell Balmas (0-2) et German Rubtsov (0-1) ont compilé un différentiel de -7. Les trois devront être plus productifs face au Phoenix.

La défensive du Titan, ancrée autour d’Olivier Galipeau, Noah Dobson et Adam Holwell, excelle sur les 200 pieds de la patinoire. En désavantage numérique, le Titan n’a permis que trois buts en 32 essais (90,3 %) aux Sags.

Ces organisations se sont échangé les services des vétérans gardiens Evan Fitzpatrick (de Sherbrooke à Bathurst) et Reilley Pickard (chemin inverse) lors de la dernière période de transactions.

Le Phoenix vient de remporter la première série de son histoire au terme d’une guerre de tranchées de sept matchs face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Le défenseur Luke Green et l’avant Yaroslav Alexeyev ont réintégré l’alignement sherbrookois en cours de série.

Sur papier, le Titan jouit d’une plus grande profondeur, mais l’océan a beau être parsemé d’abysses de 4000 mètres, on nage et on navigue généralement à sa surface.

À nouveau, ces deux formations développeront de forts liens avec le siège de leur autocar puisque le format de 2-2-1-1-1 sera employé, car il manque environ 30 kilomètres de distance entre les deux villes pour l’usage du 2-3-2.

Sébastien Goulet : Titan en 6

Mikaël Lalancette : Titan en 7

Mario Morissette : Phoenix en 6

Roby St-Gelais : Titan en 6

Mooseheads contre Islanders

Halifax est une formation jeune, bourrée de talent et d’espoirs bien cotés pour la prochaine séance de repêchage de la LNH. Du déjà-vu, pour les amateurs de hockey de la capitale de la Nouvelle-Écosse qui se régaleront en mai 2019 du tournoi de la Coupe Memorial.

Les 24 buts marqués en cinq matchs (malgré l’absence du vétéran Otto Somppi) face au Drakkar de Baie-Comeau témoignent de la puissance de l’offensive des Mooseheads. Une force de frappe diversifiée, inspirée par les prouesses de Filip Zadina qui fut élu le plus bel espoir professionnel à travers la LHJMQ. Puis, le gardien Alexis Gravel a conservé un pourcentage d’efficacité de ,944 lors de cette série derrière une défensive parfois sous-estimée.

Le même constat s’applique à la brigade défensive des Islanders. Ce groupe de six arrières, guidé par Pierre-Olivier Joseph, a tué dans l’œuf la majorité des charges des Remparts de Québec lors de la première ronde et excellé en désavantages numériques (4 buts en 34 occasions, efficacité 88,2 %). Pour reprendre un cliché, Charlottetown joue très bien sans la rondelle. Lors des affrontements les plus corsés, le gardien Matthew Welsh a maintes fois fait la différence entre la victoire et la défaite. Les têtes d’Orignaux ont cependant de meilleures mains que les Diables rouges.

Sébastien Goulet : Mooseheads en 7

Mikaël Lalancette : Mooseheads en 7

Mario Morissette : Mooseheads en 5

Roby St-Gelais : Mooseheads en 6

Tigres contre Voltigeurs

Un affrontement entre deux formations du Centre-du-Québec, séparées par seulement deux points au classement général de la saison régulière. La proximité géographique permettra aux partisans d’être témoins des prouesses de leurs favoris sur la glace ennemie.

Les Félins ont expédié les Olympiques en vacances en cinq matchs. Durant ses retrouvailles avec ses anciens coéquipiers, le Russe Vitalii Abramov a récolté 11 points (6-5). Maxime Comtois (3 buts) et Ivan Kosorenkov (9 points) ont également démarré le printemps sur le bon patin, mais les acteurs de soutien devront noircir plus régulièrement la feuille de pointage face aux Voltigeurs. Devant les filets, l’expérience et le savoir-faire d’Étienne Montpetit seront opposés à la jeunesse d’Olivier Rodrigue.

L’une des offensives les plus productives et diversifiées en saison régulière, la bande de Dominique Ducharme a percé les gardiens ennemis de 22 rondelles (24 buts) et accordé un seul filet à ses rivaux lors de leurs 15 avantages numériques.

La série débutera par une séquence de trois matchs en quatre jours, puis une pause de trois jours (obligée par une exposition agricole au Colisée Desjardins des Bois-Francs) freinera l’ardeur des troupes pendant trois jours la semaine prochaine.

Depuis la fin de la période des transactions, les Tigres ont vaincu les Voltigeurs trois fois en autant d’essais. De l’histoire ancienne, dit-on à Drummondville. Puis, oseriez-vous parier contre Ducharme ?

Sébastien Goulet : Tigres en 6

Mikaël Lalancette : Tigres en 7

Mario Morissette : Voltigeurs en 7

Roby St-Gelais : Tigres en 6