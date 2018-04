Sortir du placard

Je lis les commentaires des internautes sur l’atterrissage de Vincent Marissal chez Québec solidaire, et j’y vois beaucoup de colère et de ressentiment.

Personnellement, je suis plutôt amusé, sans doute parce qu’il est impossible de détester cet homme si vous lui parlez un peu.

« Je ne me doutais pas qu’il était si proche de nous politiquement et idéologiquement », disait Gabriel Nadeau-Dubois.

Nous non plus, Gab, nous non plus...

Libération

Vincent nous dit être un souverainiste de gauche depuis longtemps.

Imaginez, vous êtes un souverainiste de gauche, et vous écrivez, pendant près de trente ans, sur la politique, pas sur la cuisine, dans un journal fédéraliste de droite.

Comme il a dû être dur de cacher cela pendant tant d’années ! Comme ce coming out doit être soulageant et libérateur !

Il devait se sentir comme un gai dans l’armée à une certaine époque.

Mais il n’est jamais trop tard pour briser les chaînes de l’oppression. Un copain me faisait remarquer que Bruce Jenner a attendu d’avoir 65 ans pour devenir une femme.

Coudonc, mes amis, se pourrait-il que La Presse soit un repaire de souverainistes tapis depuis longtemps et qui nous réservent d’autres heureuses surprises ?

Si vous avez découvert que j’ironise, cher lecteur, c’est que vous êtes vraiment très fort.

« J’ai un vieux fond de gauche que vous allez apprendre à découvrir », a aussi dit Vincent.

Il faudra en effet tout un fond pour endosser le programme de Québec solidaire, qu’il avouait, « candidement » disait-il, ne pas bien connaître.

Pour partir à sa découverte, je lui conseille le texte intitulé « Les 10 perles du programme de Québec solidaire », publié par notre spin doctor Sylvain Lévesque, le 6 juillet 2017.

On verra si, après lecture, il continue à dire qu’il n’y a rien de « radical » chez QS. Remarquez que si l’idée est de compter sur lui pour adoucir l’image de ce parti, il sera parfait dans le créneau laissé vacant par Françoise David. Il se dit aussi « profondément indigné ». Voilà un autre aspect de sa personnalité qui n’avait jamais sauté aux yeux des lecteurs.

À La Presse, peut-être ne pouvait-il pas se permettre ce que se permettait Foglia. Allez savoir...

Plan B

Va-t-il chez QS après être rentré bredouille de son insistante partie de pêche chez Justin Trudeau ?

C’est ce que disent des sources ayant parlé à TVA.

Mais on sait « ben », TVA, c’est Québecor, donc c’est pas « trustable »... et c’était démenti par le principal intéressé... jusqu’à ce que ce soit nettement moins démenti plus tard dans la journée.

Et c’est maintenant relaté en détail sous la plume de Denis Lessard, dans La Presse, un journal sans agenda autre que la vérité, n’est-ce pas ?

« L’ironie, disait Romain Gary, est toujours une bonne garantie d’hygiène mentale. »