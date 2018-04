Le Rouge et Or honore quatre de ses athlètes

À l’instar de certains galas qui présentent des prix hors d’ondes et dans une formule différente des dernières années, le Rouge et Or de l’Université Laval a honoré, jeudi, ses athlètes les plus méritants en sports collectifs et individuels.

Les lauréats sont Justine Pelletier en rugby et l’ailier défensif Mathieu Betts en sports collectifs ainsi que la coureuse Aurélie Dubé-Lavoie et le golfeur Baptiste Mory en sports individuels. Une femme et un homme recevront le titre d’athlète par excellence, jeudi prochain, à l’occasion de la 67e édition du Gala Rouge et Or.

Membre de la première équipe d’étoiles USports et de la constellation du championnat canadien où elle a contribué à la médaille d’argent du Rouge et Or, le meilleur résultat dans l’histoire du programme, Pelletier affichait son plus beau sourire.

«C’est une belle récompense pour tous les efforts, a indiqué la finaliste au titre de recrue de l’année au Gala 2017. C’est valorisant pour moi, mais aussi pour toute l’équipe. Étant donné qu’on n’avait pas participé au championnat canadien au cours des dernières années, c’est un exploit assez impressionnant d’avoir remporté la médaille d’argent. L’objectif est de gagner l’or dans le futur.»

Golf de haut niveau

Lauréat du trophée J.P. Metras décerné au joueur de ligne par excellence au pays pour une deuxième année consécutive, Betts a été le meneur du RSEQ pour les sacs (5,5), les passes rabattues (6) et les échappés recouverts (2). «Ça fait plaisir surtout en raison de la qualité des autres candidats, a-t-il souligné. Adam (Auclair) est une pièce importante de notre défensive ; Vicho (Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos) roule le show avec l’équipe de volleyball et Nizar (Houhou) a aussi connu une forte saison avec l’équipe de soccer.»

Golfeur par excellence du RSEQ pour une 2e année consécutive, Mory a pris le 2e rang au championnat canadien où le Rouge et Or a remporté le titre national pour la troisième fois de son histoire.

«Le golf est un sport individuel, mais la compétition par équipe est encore plus importante, a-t-il indiqué. En France, il était très compliqué de poursuivre ses études tout en jouant du golf de haut niveau. Je n’ai reçu que des commentaires positifs et ce fut une décision facile de choisir le Rouge et Or. Nous étions quatre Français cette saison et il y en a au moins un chaque année depuis 2005.»

Finalistes recrue de l’année

Absente parce qu’elle se trouve en Suisse en prévision du championnat mondial universitaire de cross-country qui se déroulera samedi, Dubé-Lavoie a remporté deux médailles de bronze au championnat canadien et a été sacrée athlète par excellence du RSEQ en cross country.

Les finalistes pour les titres de recrue de l’année et le prix Jean-Marie De Koninck décerné pour le mérite académique ont aussi été dévoilés.

Gala de l’athlète: une nouvelle formule pour améliorer l’expérience

Le Rouge et Or a misé sur une formule différente pour la 67e édition du Gala de l’athlète.

Le comité du Service des activités sportives (SAS) et celui des athlètes ont convenu de quelques changements afin d’améliorer l’expérience des athlètes et la fluidité de la soirée.

«Le souper gala est de retour, a confirmé la directrice du SAS, Julie Dionne. Ce fut une décision unanime. C’est le seul événement de l’année où tous les athlètes sont réunis.»

«L’an dernier, nous avions tenté autre chose en raison de la grève et pour une question de coût, de poursuivre Mme Dionne. Les athlètes payent une partie des coûts et ça vaut la peine de revenir à la formule du souper gala. C’était important pour le comité des athlètes.»

Deux recrues

Parmi les autres changements, on remarque que le titre de recrue par excellence sera scindé en deux et que la catégorie équipe par excellence a été abolie. Une fille et un garçon seront maintenant honorés.

«Il y avait trop de bonnes candidatures pour qu’on continue d’honorer un seul athlète, a indiqué Mme Dionne. Il y avait des discussions depuis l’an dernier pour enlever la catégorie équipe de l’année. Ça divise plus que ça rassemble. Il y avait des discussions entre les entraîneurs et c’était compliqué de comparer les performances. On a mené un petit sondage à l’interne et la majorité des universités ne le font pas. Tout au long de la soirée, on va présenter les performances des équipes. Je suis plus à l’aise avec cette façon de faire.»

Le Rouge et Or a aussi décidé de reprendre une idée de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) utilisée lors de son gala de novembre dernier.