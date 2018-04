Transport structurant: Labeaume tourne Québec 21 en dérision

«Ah ouais? Ah ben? T’es pour le financement de quelque chose, mais t’es pas pour le quelque chose. Moi, je n’ai pas un quotient intellectuel assez élevé pour comprendre ça.»

C’est ainsi que le maire Labeaume s’est moqué, jeudi matin, des tergiversations de Québec 21, quant au projet de réseau de transport structurant.

Depuis mardi soir, l’opposition officielle a multiplié les versions pour expliquer pourquoi elle n’a pas demandé un vote en conseil municipal au sujet d’une résolution entérinant l’entente sur le réseau de transport structurant. Québec 21 a notamment indiqué être en faveur du financement intégral du mégaprojet de 3 milliards$ par les gouvernements supérieurs. Par contre, le parti s’oppose toujours au projet en tant que tel.

«Je présume que M. Gosselin sait lire,. Dans la résolution, tous les détails étaient là. La cause est entendue. Ils ont voté pour le projet. Qu’ils vivent avec», a persisté le maire en se félicitant de l’appui «unanime» des partis politiques au réseau. Selon lui, «en politique, il faut que tu acceptes que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ils ont voté. Qu’ils assument».

Suggestions «pertinentes»

D’autre part, le maire s’est félicité du large appui exprimé par les citoyens présents mercredi soir à la première soirée d’information et de consultation sur le réseau. «Ça fait du bien, a-t-il admis. Après deux échecs, on va le prendre. Le monde est dans le comment. On n’est plus dans le quoi. C’est bon signe ça.»

M. Labeaume a noté plusieurs remarques «pertinentes» entendues lors de la soirée de mercredi comme la demande de dresser «un mur végétal» entre le pôle d’échange de Saint-Roch et les résidences aux alentours. Il a également reconnu qu’il «faut faire attention à la gentrification», puisque les prix des résidences qui se trouvent sur le bord des parcours du tramway et du trambus vont monter.

Le maire de Québec a également admis «qu’on a mal expliqué» l’enjeu de l’élargissement du boulevard Charest et a promis de mieux expliquer le projet lors des prochaines séances d’information. D’après lui, «les gens avaient de bonnes suggestions. Comme quoi, c’est utile».