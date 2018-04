Trois personnes arrêtées pour introduction par effraction et vols

MONT-LAURIER – Deux hommes et une femme ont été arrêtés à la suite d’une introduction par effraction et des vols de véhicules survenus au cours des derniers jours à Mont-Laurier, dans les Laurentides.

Un premier individu, âgé de 23 ans, résident de Mont-Laurier a été arrêté le 30 mars et a comparu lundi au Palais de justice de Mont-Laurier où il fait face à des accusations d’introduction par effraction, de vol de véhicule, de recel et de non-respect à certaines conditions d’une ordonnance de probation. L’homme est demeuré détenu.

Un homme et une femme, tous deux âgés de 19 ans ont été arrêtés et libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure. Ils pourraient faire face à des accusations d’introduction par effraction, de vol de véhicule et de recel.

«L’enquête démontre que les suspects pourraient être reliés à plusieurs dossiers similaires commis dans la région de Mont-Laurier. L’enquête se poursuit», a indiqué la Sûreté du Québec.