Une tempête printanière difficile pour les déneigeurs, admet le MTQ

Des dizaines de centimètres de neige, des vents violents et du grésil : le ministère des Transports admet que la tempête printanière de mercredi a donné du fil à retordre aux déneigeurs.

Dès la levée du jour mercredi, la journée s’annonçait fort compliquée sur les routes. De multiples accrochages, sorties de route et, malheureusement, un accident mortel, sont survenus.

Le MTQ indique que cette tempête, qui a sévi 24 heures après la fin du contrat de déneigement avec les entrepreneurs – exigeait une grande adaptation des automobilistes, dont plusieurs étaient munis de pneus d’été.

«L’épandage des produits fondants et abrasifs, c’est difficile, avec les vents que nous avons eus. On doit passer plus souvent et nous n’avons peut-être pas les résultats que l’on voudrait», admet Guillaume Paradis, porte-parole au MTQ.

Routes glissantes

Les routes étaient encore glissantes jeudi au lendemain de la tempête et il y avait encore beaucoup de neige sur certains axes routiers.

«Nous sommes en régime post-saison. Nous avons donc rappelé nos entrepreneurs. Nous avons eu de l’équipement toute la journée, mais avec les conditions que nous avons eues, c’était difficile», réitère le porte-parole.

M. Paradis indique que les effectifs qui étaient sur les routes étaient les mêmes qu’en pleine saison, soit 120 véhicules pour la Capitale-Nationale et 90, pour Chaudière-Appalaches.

De son côté, la Ville de Québec affirme que ses équipes étaient préparées à affronter la tempête. «Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières au cours des opérations», a affirmé la porte-parole Wendy Witthom, précisant que les 1300 véhicules de déneigement étaient à l’œuvre mercredi, sur l’ensemble du territoire.

Collision mortelle

Au lendemain du décès de Dave Garant, 39 ans, de Saint-Lazare qui a perdu la vie après avoir percuté un véhicule lourd alors qu’il effectuait un dépassement sur la route 277, à Saint-Léon-de-Standon, la SQ poursuivait son enquête

Un remorqueur qui a circulé dans le secteur où l'accident est survenu a souligné que la route était enneigée au moment fatidique.

«Ça ressemblait à des conditions de premières neiges, indique Dominic Picard de l’entreprise Garage Tanguay. J’imagine que les déneigeurs sont passés au moins une fois, car il était passé 9h. Ils ont peut-être été pris au dépourvu.»

Le MTQ, en charge du déneigement de cette route, n’a pas voulu commenter le triste événement.

- Avec la collaboration d'Elisa Cloutier