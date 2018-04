Beenox pourrait quitter le quartier Saint-Roch. Le studio de jeux vidéo étudie actuellement plusieurs scénarios, dont celui de déménager ses installations ailleurs à Québec, là où le prix des loyers serait moins élevé, a appris Le Journal.

«Notre bail se termine en 2019. On est à l’étape d’étudier nos options, dont celle d’aller ailleurs», a indiqué jeudi au Journal un membre de la haute direction de Beenox, François Taddei.

Plusieurs sources ont confirmé au Journal que d’intenses pourparlers avaient cours actuellement entre la haute direction de Beenox et certains promoteurs immobiliers.

Beenox, qui appartient au géant du jeu vidéo Activision, chercherait à faire baisser ses coûts de loyer et de production. Le secteur Lebourgneuf aurait notamment été ciblé.

Près de 300 travailleurs

Beenox, qui emploie près de 300 travailleurs dans la capitale, est établi au centre-ville de Québec depuis près de 20 ans.

En 2009, Beenox avait inauguré ses nouveaux studios de 55 000 pieds carrés dans un nouvel immeuble de 20 millions $ situé sur le boulevard Charest, à l’angle de la rue Dorchester.

La direction de Beenox soutient être également en pourparlers avec le promoteur immobilier GM Développement qui détient l’immeuble qui abrite ses studios actuels.

«Aucune décision n’a encore été prise. On sonde nos employés. On fait notre travail de diligence pour savoir où est notre main-d’œuvre. On a fait une carte pour savoir où habitent nos employés et comment ils se déplacent», a précisé M. Taddei.

Ce dernier reconnaît que Beenox demeure une entreprise très «attrayante» pour les promoteurs avec ses centaines de travailleurs, alors que les projets immobiliers se multiplient dans la région de Québec.

Joint par Le Journal, le promoteur immobilier Cominar n’a pas voulu commenter le dossier de Beenox en particulier.

«Nous ne commentons pas les rumeurs, surtout lorsque celles-ci supposent des discussions avec des clients actuels ou potentiels», a fait valoir la porte-parole de Cominar, Caroline Lacroix.

Des crédits d’impôt

Le quartier Saint-Roch a longtemps été le repère exclusif des entreprises de multimédias à Québec, en raison d’une obligation de s’y installer pour toucher le fameux crédit d’impôt de 37,5 % sur les salaires offert par le gouvernement du Québec.

Depuis quelques années, ce crédit d’impôt n’oblige plus les entreprises de multimédias à occuper l’ancien territoire du CNNTQ dans Saint-Roch pour y avoir droit.

Beenox en bref