Entraves à la circulation: le secteur de l’échangeur Turcot à éviter

MONTRÉAL – L'échangeur Turcot sera une nouvelle fois le principal secteur à éviter cette fin de semaine à Montréal, en raison de la fermeture de nombreuses bretelles. Par ailleurs, le secteur des échangeurs Montréal-Ouest et Saint-Pierre sera également affecté.

L’autoroute 720 / route 136 et l’autoroute 20, seront complètement fermées à la circulation dans la direction ouest, entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie et l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue dans l’échangeur Montréal-Ouest, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

L’entrée temporaire du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l’échangeur Montréal-Ouest sera fermée de vendredi 22 h à samedi 5 h, puis de dimanche 22 h à lundi 5 h.

L’entrée de la rue Saint-Antoine, en direction ouest, sera aussi fermée à la hauteur de la rue Rose-de-Lima, à compter de 22 h vendredi.

Même chose pour l’entrée commune de la rue Saint-Antoine, en direction est, et de la rue Sanguinet/avenue de l’Hôtel-de-Ville, à partir de 23 h 30.

Conséquemment, les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 20 ouest et de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 20 ouest seront fermées de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Tout comme la bretelle de l’autoroute 720 ouest pour l’autoroute 15 nord (Décarie).

A noter également la fermeture complète de la route 136 / autoroute 720 est (vers le centre-ville), entre l’échangeur Turcot et l’entrée des rues Notre-Dame / de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

En raison de cette fermeture, les bretelles de l’autoroute 15 sud (Décarie) pour la route 136/ autoroute 720 est et de l’autoroute 20 est pour la route 136 / autoroute 720 est, seront fermées selon le même horaire. Même chose pour la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord (Décarie).

Aussi, la rue De Courcelle/chemin Glen, entre les rues Saint-Antoine et Sainte-Catherine sera complètement fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Les automobilistes pourront faire un détour via la rue Sainte-Catherine, l’avenue Atwater et la rue Saint-Jacques.