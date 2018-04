Maintenir le rythme

FOXBORO | L’Impact a enregistré deux jeux blancs à ses deux derniers matchs et va tenter de rester invaincu pour une troisième rencontre d’affilée en visitant le Revolution de la Nouvelle-Angleterre au Gillette Stadium vendredi soir.

Il faut remonter au mois d’août 2017 pour voir le Bleu-blanc-noir demeurer invaincu pendant au moins trois rencontres consécutives.

L’équipe de Rémi Garde a eu peu de temps pour se préparer puisqu’après un long vol pour revenir de Seattle dimanche, elle a eu congé lundi avant de reprendre la préparation, qui a été un peu tronquée par les intempéries de mercredi.

« On avait anticipé une journée de mauvais temps dans la charge de travail », a toutefois précisé Garde.

Bonne chose

Le fait que l’équipe ait eu peu de temps pour se préparer après une victoire un peu inattendue pourrait s’avérer être un avantage, selon Evan Bush.

« On peut être tellement au fait qu’on pourrait être sur nos gardes qu’on sort avec plus d’énergie et j’espère que c’est ce qui va se produire. »

Le gardien, qui a signé les deux blanchissages, rappelle que la rencontre oppose deux équipes qui ont le vent en poupe.

« C’est un gros match pour les deux équipes puisqu’il y a pas mal de confiance de part et d’autre. La Nouvelle-Angleterre vient de remporter une grosse victoire à Houston. »

Les Revs ont en effet récolté deux victoires et un match nul après avoir perdu leur premier match de la saison.

Sans Nguyen

Et cette belle séquence de la Nouvelle-Angleterre se déroule sans la présence de Lee Nguyen. Le milieu de terrain vedette a boudé pendant l’essentiel du camp d’entraînement, et n’a pas été utilisé par Brad Friedel lors des quatre premiers matchs de la saison.

Les Revs fonctionnent bien en l’absence de leur meneur de jeu et présentent même une attaque plus variée.

« C’est une équipe qui est très différente, analyse Bush. Ils peuvent presser plus haut sur le terrain et défensivement, on voit qu’ils veulent gagner des ballons plus haut pour provoquer des revirements.

« Ce n’était pas toujours le cas quand Lee Nguyen était là. Il est très bon avec le ballon, mais il faut aussi compenser certains trucs défensivement.

« Ils jouent très bien sans lui et nous devons nous présenter là-bas avec le bon état d’esprit et un bon plan de match. »

Phénomène rare

Il est assez rare de voir un joueur et une équipe être engagés dans une telle lutte dans la MLS, reconnaît Bush.

« C’est une ligue où on ne voit pas souvent ce genre d’affrontement en raison de la constitution de la ligue qui en fait une entité unique. Les joueurs n’ont pas vraiment le contrôle de là où ils veulent aller.

« Les deux parties sont très campées sur leurs positions, mais c’est une équipe qui a un historique. Il y a des joueurs qui ont été mécontents par le passé, ce n’est pas nouveau. »

Dans le camp de l’Impact, il y a bien le dossier Dominic Oduro, mais celui-ci est toujours de la formation de 18 joueurs, ce qui n’est pas le cas de Nguyen.

Roulement

Avec deux matchs assez rapprochés, il ne serait pas étonnant que Rémi Garde fasse une place à Rudy Camacho et Alejandro Silva. Garde devra jongler un peu.

« C’est un défi d’équilibrer l’équipe. Les joueurs viennent dans un club pour gagner et je mets toujours en avant l’équipe.

« L’important, c’est d’avoir des résultats. Ceux qui arrivent et tous ceux qui participent dans le groupe peuvent tirer bénéfice d’une situation où l’équipe gagne. Je dois m’assurer que l’équipe continue à obtenir les meilleurs résultats possible. »

Une compétition nécessaire

Ce n’est peut-être qu’une coïncidence, mais l’Impact a enregistré deux jeux blancs consécutifs depuis que Rod Fanni a intégré l’alignement et que Rudy Camacho s’est joint à l’équipe, même s’il n’a pas encore joué.

« C’est une position où on veut de la compétition », note Evan Bush.

« Quand il y a de la compétition, ça peut t’aider à t’améliorer on encore ça peut te nuire. Dans mon cas, ça m’aide », ajoute Victor Cabrera, qui connaît un excellent début de saison.

Fisher progresse plus vite que prévu

Pendant que la blessure à la cuisse de Matteo Mancosu traîne en longueur, Kyle Fisher fait d’importants progrès après sa chirurgie pour corriger une fracture de stress.

« Il est en avance dans sa rééducation parce que c’est un garçon tellement volontaire qui a été déçu d’apprendre qu’il devait subir une opération, confirme Rémi Garde. Il est en avance sur le protocole. Il faut le freiner plutôt que de le secouer. »

Fisher devrait être absent pendant encore deux mois.