Pas pressées, les betteraves

1. Le mot semestriel exprime ce qui revient deux fois par année, ce qui arrive tous les six mois. Ex. : Ces étudiants ont un examen semestriel. On donne le même sens au terme semi-annuel, mais il s’agit d’un calque de l’anglais semi-annual. Pour qualifier ce qui a lieu tous les deux ans ou ce qui dure deux ans, on emploie les adjectifs bisannuel ou biennal. La betterave, dont le développement s’étend sur deux ans, est une plante bisannuelle. Ce qui survient tous les deux mois est bimestriel. Trimestriel désigne ce qui dure trois mois ou ce qui revient tous les trois mois.