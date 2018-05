Voici comment trouver LE soutien-gorge de sport selon vos besoins

Quand vient le temps de s’entraîner, plusieurs facteurs peuvent influencer notre performance sportive, incluant notre habillement.

Une chose que l’on apprend assez rapidement quand on choisit ses vêtements de sport, c’est qu’il existe des soutiens-gorge sportifs dans tous modèles, tissus et prix imaginables. Difficile de s’y retrouver!

Les critères recherchés pour magasiner cet essentiel de notre garde-robe de gym varient selon la discipline qu’on souhaite pratiquer. Une activité à haut impact comme la course nécessitera un soutien différent qu’une classe de yoga, par exemple.

Confuse? Voici quelques conseils pratiques qui vous guideront vers la bonne «brassière» selon le genre de sportive que vous êtes.

1. Si vous êtes une adepte de... yoga

Selon le type de yoga que vous pratiquez, le modèle de soutien peut changer. En règle générale, lorsqu’on fait un sport à impact bas, on choisit un modèle plus léger, moins contraignant qui vous permettra de faire vos mouvements sans restriction.

Suggestion

sport experts

Soutien-Gorge Seamless de Under Armour, 40$, chez Sport Experts

Le modèle est léger et ne serre pas la poitrine. Les bretelles fines sont ajustables vous permettant de placer le soutien-gorge de la façon qui vous convient, pour un confort ultime. Avec des coussinets lavables amovibles. Dispo en tailles TP à TG.

Aussi bon pour : la danse, la Zumba, le Pilates.

2. Si vous êtes une adepte de... course

Un maintien élevé est requis quand on est une adepte de course. Un soutien-gorge avec des bretelles ajustables et une couvrance complète tiendra vos seins en place et vous permettra de vous concentrer sur vos performances plutôt que l’inconfort que peut provoquer la course, surtout pour celles qui ont de fortes poitrines.

Suggestion

lingerie emma

Soutien-gorge de sport Anita 5544, 137$, chez Lingerie Emma

Ces soutiens sportifs Anita sont offerts en tailles de soutien-gorge traditionnelles, vous permettant de trouver un «fit» vraiment parfait. Le soutien aux épaules limitera les vibrations liées à la course à pied. Dispo en tailles allant de 32A à 40H, dans certains modèles, chez Lingerie Emma, une boutique spécialisée en soutiens-gorge pour toutes les tailles de poitrines.

Aussi bon pour : les sprints, les sports comme le soccer, le football, le basket.

3. Si vous êtes une adepte de... «bootcamp»

Les jumpings jack, les burpees et les sprints souvent prisés lors de ce type d'effort font qu’un support plus grand est nécessaire. Comme on effectue une variété de mouvements rapides, il faut un modèle qui vous laissera également une bonne flexibilité.

Suggestion

sport experts

Soutien-Gorge Nike Classic, 48$, chez Sport Experts

La bande élastique sous la poitrine est mince, offre un soutien réel, mais peu contraignant. Le modèle monte haut sur la poitrine, camouflant cette dernière peu importe dans quelle position vous vous trouvez. Dispo en tailles TP à TG.

Aussi bon pour : le vélo, la salle de gym et le volley-ball.

