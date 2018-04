DUFOUR, Yvette



Est décédée subitement à l'Hôpital St-François d'Assise, Yvette Dufour, enseignante pendant 32 ans dont 27 ans à Sainte-Foy, veuve de Louis De Courcy Gagnon dont elle fut l'épouse durant 70 ans.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses filles Michèle de Bellefeuille et Danielle Violette, sa petite-fille Sonia de Bellefeuille (Marc Geoffrion), ses arrière-petits-enfants: Anne-Sophie et Antoine. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces des familles Marin et Pauzé ainsi que beaucoup d'amis(es) parmi les enseignants de Sainte-Foy. La famille tient à remercier sincèrement le personnel médical de l'Hôpital St-François d'Assise pour avoir contribué à adoucir ses derniers moments. Ceux et celles qui désirent exprimer des marques de sympathie peuvent faire un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, QC, G1K 6M7, T 418-524-2626, www.gilleskegle.org.