Antoine Valois-Fortier en or, Kelita Zupancic en bronze

Le Québécois Antoine Valois-Fortier est monté sur la plus haute marche du podium des Championnats panaméricains disputés à San José, au Costa Rica, samedi. L’Ontarienne Kelita Zupancic a quant à elle décroché le bronze.

En finale, le judoka de Beauport a eu le dessus sur le Dominicain Medickson Del Orbe Cortorreal en prolongation. Les deux judokas étaient à égalité, avec chacun deux pénalités au compteur, à la fin du temps réglementaire.

«Ç’a été un combat difficile, plus que je l’avais prévu. Mon adversaire était dans une très bonne journée. Je l’avais déjà battu, mais son niveau a vraiment augmenté. Je l’ai trouvé plus physique et plus complet dans son judo. Je pensais être en mesure de mieux gérer le combat, mais il s’est très bien battu», a expliqué Valois-Fortier.

Seule représentante de l’unifolié se battant en finale du côté féminin, Kelita Zupancic s’est classée troisième. En duel pour l’une des deux médailles de bronze attribuées chez les moins de 70 kg, l’Ontarienne a vaincu la Portoricaine Maria Perez par ippon en prolongation.

Dans la catégorie des moins de 90 kg, Zachary Burt a pris le cinquième rang. Il n’a pu avoir le dessus face à l’Américain Colton Brown en finale pour le bronze. Ce dernier l’a emporté par ippon.