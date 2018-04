Bianca Andreescu s’écroule

Premier coup de théâtre alors que la balle n’était même pas encore en jeu dans cette rencontre de barrage du second groupe mondial de la Coupe Fed. C’est la jeune Bianca Andreescu qui a lancé les hostilités au Stade IGA, samedi après-midi. Deuxième coup de théâtre, alors qu’elle était en contrôle du match, elle s’est écroulée face à Lesia Tsurenko.

Blessée au pied et au mollet gauche en troisième manche, étendue sur le terrain, l’Ontarienne a capitulé au bout de deux heures, en pleurs. En raison de sévères crampes, elle a dû être escortée hors de la surface en fauteuil roulant.

Tsurenko a donc remporté ce premier match en trois manches de 6-4, 3-6 et 4-0 sur abandon.

Venue en relève à la Montréalaise Françoise Abanda, qui a subi une blessure à quelques minutes du match d’ouverture, la 197e raquette mondiale a mené la vie dure à l’Ukrainienne, tenante du 41e rang mondial, jusqu’en milieu de deuxième manche.

Point décisif

Face à une joueuse aguerrie de 28 ans avec quatre titres de la WTA, dont un à Acapulco en février, la plus jeune joueuse de la formation canadienne, âgée de 17 ans, a fait sensation avec ses coups droits, ses coups gagnants et, surtout, son sang-froid. Du moins jusqu’à ce que le vent tourne au cinquième jeu du second set. Andreescu a commis deux doubles fautes de suite, alors que Tsurenko montrait des signes de frustration.

Jusque là portée par les encouragements soutenus de la foule et carburant à de hautes émotions vers la victoire, la Canadienne n’a pu tenir le rythme. Elle a perdu neuf jeux de suite avant de s’écrouler sur le terrain.

Goût amer

Tsurenko n’a pas brillé de tous ses feux durant l’affrontement, éprouvant des ennuis au service avec ses sept doubles fautes, en plus de ses 27 fautes directes dans les échanges.

« J’ai fait un bon point pour l’équipe. Par contre, ce n’est pas plaisant de gagner quand ton adversaire n’est pas en mesure de compléter le match. Je n’aime pas gagner de cette façon », a précisé Tsurenko, qui a dû batailler pour enregistrer ce point ukrainien.

On ne sait jamais ce qui peut arriver sur le terrain, surtout au tennis féminin, a-t-elle poursuivi, impressionnée par le jeu et la puissance d’Andreescu. Je suis revenue dans le jeu. Au fil du second set, dans les longs échanges, j’avais bon espoir de gagner, car ce n’était pas ce même sentiment en fin de première manche. »

Tsurenko a bien vu que sa jeune rivale peinait au milieu du second engagement. Et au troisième, elle l’a vue ralentir, envahie par la fatigue et sa blessure à un pied.

Blessure au visage

Tel qu’annoncé la veille lors du tirage au sort, c’est Abanda qui devait affronter Tsurenko. Mais une vilaine chute en piquant du nez à l’échauffement l’a obligée à déclarer forfait.

Le capitaine de l’équipe canadienne, Sylvain Bruneau, a donc dû lancer dans la gueule du loup la jeune Ontarienne.

« Françoise a été évaluée par le médecin. Elle est affectée par une contusion périorbitaire. Elle sera réévaluée demain [dimanche] avant le début des matchs », a fait savoir la direction de Tennis Canada.

Une contusion périorbitaire est une blessure à l’orbite de l’œil et l’arcade sourcilière. Dans le jargon populaire, il s’agit d’un bon œil au beurre noir ! Selon la gravité de la blessure, la guérison prendrait jusqu’à cinq jours. Elle n’a pas rencontré la presse après l’incident.

Avec les blessures d’Abanda et d’Andreescu, Bruneau pourrait se retrouver en eaux troubles ce dimanche après-midi. Eugenie Bouchard et Gabriela Dabrowski seraient appelées à jouer deux matchs chacune si la rencontre de double était nécessaire.

Il faudrait deux victoires de la formation canadienne dimache pour éviter l’affrontement ultime en double.