Bons pour les papilles, mauvais pour la planète

En préparant les repas, on ne pense pas toujours à l’impact qu’a le contenu de notre assiette sur l’environnement. La quantité d’eau qui a été nécessaire pour produire notre légume préféré, les grains qu’on a dû faire pousser pour nourrir les animaux ou encore les forêts qui ont été détruites pour produire notre café du matin... En ce jour de la Terre, voici une liste de six aliments dommageables pour l’environnement en raison de leur production massive.

Le café

Photo fotolia

Le caféier (arbre du café) aime l’ombre, mais la production intensive favorise une monoculture qui éradique le reste de la végétation, utilise plus de pesticides, nuit à la faune et provoque l’érosion des sols.

C’est sans parler des capsules ou des gobelets de café qui ne sont pas toujours recyclés.

Il y a cependant de nouvelles façons de faire qui se développent, insiste Louise Hénault-Éthier, chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki.

« On commence à faire des plantations mixtes (en “combo”) avec une plante qui a besoin de soleil et le café qui pousse dans l’ombre. On a aussi des productions qui se sont certifiées amies des oiseaux, un café qui va pousser dans un écosystème diverfié. »

Les poissons

Photo fotolia

Certaines méthodes de pêche requièrent beaucoup de carburant, des méthodes de collectes détruisent le fond des mers et l’aquaculture peut causer des problèmes de maladies, explique Anne-Marie Boulay, coordinatrice scientifique au Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services.

« En généralisant, le thon serait la première espèce à éviter. En échange, le maquereau et le hareng sont de meilleurs choix », cite en exemple Mme Boulay.

Les certifications Ocean Wise et Sea Choice sont à surveiller pour mieux choisir.

La viande

Photo fotolia

L’impact environnemental de la production de viande a été abondamment traité au fil des ans. Pour produire un kg de bœuf, il faut 25 kg de grains. Pour un porc, c’est 10 kg et le poulet 5 kg. Un kg de bœuf nécessite 15 415 litres d’eau contrairement à 322 litres en moyenne pour les légumes.

« Tous les élevages de viande émettent plus de gaz à effet de serre que l’ensemble des secteurs des transports confondu. Ce qui veut dire que même si tu te dis que tu ne vas pas prendre ta voiture pour aller à l’épicerie pour être écologique, mais que tu y vas pour t’acheter un steak, ce n’est pas mieux », illustre Mme Hénault-Éthier.

Les produits laitiers

Photo fotolia

L’industrie du lait crée environ 20 % des émissions totales de gaz à effet de serre des principaux secteurs de l’élevage.

« Les produits de la vache [sont dommageables pour l’environnement], surtout ceux qui nécessitent beaucoup de lait, comme la crème, le fromage et le beurre par exemple. C’est en raison de la nourriture qui doit être produite pour nourrir la vache et des émissions de méthane causées par leur digestion qui contribuent aux changements climatiques », précise Mme Boulay.

Les avocats

Photo fotolia

Considéré comme un aliment santé, contenant du bon gras, des vitamines et des antioxydants, l’avocat a vu sa production tripler en 30 ans. Seulement pour la journée du Superbowl, c’est 200 millions de dollars d’avocats qui sont exportés.

« L’avocat est un aliment santé, mais il a un impact non négligeable sur la consommation d’eau », indique Mme Hénault-Éthier.

Cet intérêt amène une destruction des forêts de pins au Mexique et serait objet de convoitise du crime organisé.

Huile de palme

Photo fotolia

C’est une huile peu coûteuse que l’on retrouve dans une grande sélection de produits industriels comme les tartinades préparées, les tablettes de chocolat, les biscuits ou les plats préparés.

« Ce n’est même pas sain pour la santé. On en veut toujours plus, ça ne vaut pas très cher, mais on détruit de plus en plus la forêt », soutient Mme Hénault-Éthier.

Les planteurs de palmiers à huile auraient brûlé six millions d’hectares de forêt de 2011 à 2013, soit la surface de l’Irlande. Cette destruction cause la disparition des habitats de plusieurs espèces telles que les orangs-outans.