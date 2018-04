Essais prometteurs pour Mikaël Grenier au circuit de Monza

Mikaël Grenier et ses coéquipiers, Alex Fontana et Adrian Zaugg (écurie Emil Frey Racing), ont entamé de brillante façon la nouvelle saison de la série européenne pour voitures de tourisme Blancpain, en réalisant le troisième chrono le plus rapide de la dernière séance d’essais libres en prévision de la course de dimanche qui aura lieu au mythique circuit de Monza, en Italie.

« Nous avons connu une bonne journée, a fait savoir le pilote de Stoneham, au bout du fil, sachant toutefois que c’est le résultat de la course qui importe. »

Ce championnat comporte des épreuves d’endurance de trois heures, comme ce sera le cas dimanche, et des courses sprint d’une heure.

« Je me suis concentré, lors des essais, à procéder à des réglages pour la course, a poursuivi Grenier. Notre voiture est dans le coup, mais la série est très compétitive. »

Et pour cause, cette première étape de la saison réunit un total impressionnant de 54 engagés, tous regroupés dans la même catégorie de bolides.

Ce plateau relevé compte dans ses rangs des pilotes de renom, dont Giancarlo Fisichella et Christian Klien, transfuges de la F1, et des constructeurs de prestige comme Ferrari, McLaren, Bentley, Mercedes et autres.

La course du dimanche sera précédée d’une séance de qualifications dont le format est le suivant : les trois pilotes de chaque écurie auront chacun 15 minutes de piste et la moyenne des temps déterminera la position de l’équipe sur la grille de départ.

Claman De Melo qualifié 16e

Zachary Claman De Melo s’élancera de la 16e place dimanche sur la grille de départ du Grand Prix de l’Alabama, quatrième épreuve de la saison en IndyCar.

Le pilote montréalais, qui a célébré ses 20 ans vendredi, réalise ainsi la meilleure performance de sa jeune carrière dans cette série de monoplaces aux États-Unis.

L’Américain Josef Newgarden (écurie Penske) a obtenu la position de tête au terme de la séance de qualifications. Il partagera la première rangée avec son coéquipier, l’Australien Will Power.

Le Français Sébastien Bourdais, partenaire de Claman De Melo au sein de l’équipe Dale Coyne, s’est classé troisième.

Les Canadiens James Hinchcliffe et Robert Wickens, tous deux de l’écurie Sam Schmidt, ont réalisé les cinquième et dixième temps les plus rapides.