Performance encourageante

Eugenie Bouchard disait vouloir se ressaisir à Montréal dans le barrage de la Coupe Fed. La tête d’affiche de la formation canadienne a livré une bonne performance samedi après-midi en procurant un point important à son équipe contre l’Ukraine.

Alors qu’elle s’attendait à un match chaudement disputé, sa ténacité a payé puisqu’elle a eu raison de Kateryna Bondarenko en deux manches de 6-2 et 7-5.

Dans un duel de 100 minutes où la cadence a souvent changé de côté, Bouchard s’est agrippée après avoir survolé le premier set.

Elle est notamment revenue de l’arrière dans la deuxième manche alors qu’elle accusait un retard de 3 à 1. La 117e raquette au monde a remporté trois jeux de suite avant de voir sa rivale ukrainienne retrouver son rythme.

Concentrée

Combative et décidée à en finir, Bouchard a finalement tenu le coup en allant signer une victoire sur la 78e joueuse au monde.

« C’est très spécial de jouer à Montréal devant les partisans. Il y a eu quelques baisses d’énergie en seconde manche. Je crois que mon service en début et fin de match m’a vraiment aidée », a relaté la gagnante, qui a poivré sa rivale de quatre as et affiché une efficacité de 83 % lors des points disputés sur sa première balle.

« J’ai joué solidement. J’ai essayé de jouer mon style. J’étais agressive et je me suis bien défendue. Je suis restée concentrée et positive avec le bruit de la foule. C’est l’un de mes meilleurs matchs cette année », a ajouté la Montréalaise, qui s’est par ailleurs blessée à la main gauche. En tentant de récupérer une balle à la course, elle a percuté une boîte près des lignes de côté.

En première manche, elle a dominé les échanges avec d’excellents coups gagnants qui ont soulevé les amateurs près du petit terrain intérieur aménagé au Stade IGA.

Doubles fautes à la tonne

Bondarenko a chèrement vendu sa peau au second set. Mais ses ennuis au service ont plombé la 20e sortie en simple de sa carrière à la Coupe Fed. La joueuse de 31 ans a commis pas moins de 13 doubles fautes.

Sur le podium en conférence de presse, elle n’a pas caché sa déception sur son jeu. Elle a toutefois trouvé un point positif : elle s’est battue sans être en mesure de terminer le travail. Elle a entre autres converti ses deux occasions de bris en deuxième manche.

« Je m’attendais à ce qu’elle offre une bonne performance digne d’une bonne joueuse. C’est normal. Mais je ne suis pas satisfaite de mon jeu, surtout de mon service. En voyant que Genie retournait bien mes balles, cela me mettait davantage de pression », a expliqué Bondarenko.

En effet, l’Ukrainienne a gagné 58 % des échanges avec ses premières balles et 68 % de celles au deuxième service.

Stratégie canadienne à revoir

Le capitaine canadien Sylvain Bruneau aura à réfléchir à sa stratégie en vue de la deuxième journée de compétition. Avec les blessures (voir autre texte), il se retrouve avec deux joueuses sous la main.

Il avait justement mis en doute le choix du capitaine ukrainien de débarquer à Montréal avec seulement trois joueuses. Celui qui jouait en supériorité numérique samedi matin s’est vite retrouvé à court de deux femmes.

« Si je dispose de seulement deux joueuses, je n’aurai aucune option. Je vais utiliser Eugenie et Gabriela (Dabrowski). Il y a des chances que Françoise et Bianca puissent être en mesure de jouer ou que les deux ne soient pas capables de le faire. On se réunira et on prendra les décisions », a dit Bruneau.