L’Armada vient à bout des Islanders

L’Armada de Blainville-Boisbriand l’a emporté 1-0 sur les Islanders de Charlottetown grâce à un but d’Alexander Alain et au brio du gardien Émile Samson, samedi soir, au Centre d'excellence Sports Rousseau. Cette victoire permet à la troupe de Joël Bouchard de prendre les devants 2-0 dans la série demi-finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

C’est nul autre qu’Alexandre Alain qui a ouvert la marque dans la sixième minute de jeu de la deuxième période alors que l’Armada évoluait avec un homme en plus. Alex Barré-Boulet et Pascal Corbeil ont été complices du 11e but des séries d’Alain.