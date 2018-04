L’entraînement par intervalles, pour des résultats spectaculaires

L’entraînement par intervalles à haute intensité est de plus en plus populaire auprès des adeptes du sport. Non seulement cette méthode augmente de façon fulgurante l’endurance physique, mais en plus, les séances d’exercices sont plus courtes et les résultats sont spectaculaires.

Le HIIT, qui veut dire entraînement par intervalles à haute intensité, est un concept fort simple. Une séance est composée en moyenne de cinq exercices. Le participant doit faire intensément tous les exercices pendant 30 secondes, entrecoupés d’une pause d’environ 10 à 15 secondes entre chacun de ces exercices (ces durées peuvent légèrement varier).

Ce cycle d’exercices doit être fait entre quatre et sept fois, selon les capacités du participant.

Parmi les exercices fréquents dans ce type d’entraînement, on retrouve de la musculation, des jumping jacks, des squats, de la course sur place, des tractions et des planches abdominales. Diverses déclinaisons sont également possibles, notamment lors d’entraînements en « step » ou avec des vélos stationnaires.

« On devient plus fort et on s’essouffle moins vite. Ça travaille aussi toutes les parties du corps », indique Ann-Julie Métivier, directrice de la salle d’entraînement au Club Avantage Multi-Sports.

Bon pour brûler des calories

Cette discipline s’avère également excellente pour brûler des calories. « Ça garde le métabolisme élevé après l’entraînement, donc, même au repos, on élimine des calories », poursuit Mme Métivier.

Par ailleurs, ce type d’entraînement apporte des bienfaits au quotidien. « Ça aide aux habiletés de tous les jours, on a de meilleures capacités physiques, contrairement à quelqu’un qui s’entraîne pour faire du culturisme ou dans le but d’un gain de masse uniquement », enchaîne Sylvain Bourret, entraîneur au Planète fitness gym 24h.

Depuis quelques années, le HIIT est un incontournable dans les programmations de cours en groupe proposées dans les différentes salles d’entraînement.

« Nous en offrons trois fois par semaine et ce sont les plus populaires », indique Mme Métivier, qui ajoute que le professeur est parfois obligé de refuser des participants.

« un 30 minutes efficace »

De son côté, M. Bourret indique que la durée d’une séance, qui peut se tenir à l’intérieur de 30 minutes seulement, est un facteur qui favorise le choix de ce cours. « C’est un 30 minutes efficace et c’est terminé. C’est plus vite », fait-il valoir.

Le HIIT peut s’effectuer avec le poids du corps seulement ou avec de l’équipement divers, que ce soit à la maison, en salle d’entraînement, et même à l’extérieur.