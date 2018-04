Les anciens Canadiens ont trouvé l’hiver long

Jean-Guy Talbot, Phil Goyette, Marcel Bonin et André Pronovost sont tous d’accord sur un point : la dernière saison du Canadien a été pénible à suivre. Ce fut l’une des pires dans la longue histoire du Tricolore. L’hiver a été long pour les doyens du groupe des anciens Canadiens.

Aux yeux de ces octogénaires et multiples champions de la Coupe Stanley, Marc Bergevin et Claude Julien n’ont pas fait du bon travail et ils méritent une bonne partie du blâme.

« J’aime encore regarder les matchs et ça m’a fait de la peine de voir que l’équipe a connu une saison aussi atroce, raconte Jean-Guy Talbot. Tout a été mal fait au cours de la dernière année. Il a été beaucoup question d’un problème d’attitude chez les joueurs lors du point de presse de fin de saison de Marc Bergevin. Et dire qu’on reprochait à P.K. Subban d’être à la source des problèmes il y a deux ans !

« Les problèmes à l’interne étaient beaucoup plus sérieux qu’on pouvait le croire. Trop de joueurs se traînent les pieds. C’est désolant à voir. Bergevin a du pain sur la planche pour corriger la situation. »

Plus de stabilité svp

Phil Goyette, de son côté, déplore le fait que les entraîneurs actuels modifient trop souvent la composition des lignes d’attaque.

« Il est tout à fait normal qu’un joueur connaisse quelques mauvais matchs au cours d’une longue saison et je crois qu’il est important qu’un coach fasse preuve d’une plus grande patience afin que les joueurs puissent développer des affinités, une meilleure chimie, raconte l’ancien joueur de centre. Les entraîneurs doivent aussi réaliser que chaque joueur est différent.

« Il y a une façon d’agir avec certains joueurs, et je regrette que le Canadien n’ait pas su composer avec la personnalité de P.K. Subban, ajoute Goyette. Toe Blake avait compris qu’il devait laisser Maurice Richard jouer à sa manière. Il faut dire que Blake avait eu l’occasion de former une ligne d’attaque avec le Rocket et qu’il le connaissait mieux que quiconque. »

Souffrir pour gagner

Marcel Bonin, de son côté, avoue avoir regardé les matchs du Canadien avec beaucoup moins d’intérêt au cours de la dernière saison.

« Je jetais un coup d’œil au début des rencontres et je passais ensuite à autre chose, comme à la lecture d’un bon livre, si je constatais que les joueurs du Canadien n’avaient pas le cœur à l’ouvrage, dit-il. Pour gagner, il faut accepter de souffrir et un trop grand nombre de joueurs du Canadien ne semblent pas comprendre ça.

« Toe Blake ne se serait pas gêné pour clouer au banc des joueurs comme Max Pacioretty, Alex Galchenyuk ou Jonathan Drouin les soirs où il y avait clairement du laisser-aller de leur part », ajoute Bonin.

« Les joueurs aujourd’hui sont beaucoup plus gros physiquement qu’à notre époque, mais ils sont trop nombreux à ne pas avoir le cœur à la bonne place. Le Canadien aurait besoin d’un plus grand nombre de joueurs comme Nicolas Deslauriers, mon préféré. »

Plus d’offensive

André Pronovost aimerait revoir une équipe dont le jeu serait axé sur l’offensive et sur la vitesse.

« On nous surnommait les Flying Frenchman à l’époque et c’est ce genre de jeu offensif et rapide qu’on aimerait voir de la part du Canadien, souligne-t-il. Si l’équipe veut renouer avec le succès, elle devra grandement améliorer sa ligne de centre. C’est la clé du succès. C’est comme dans une équipe de baseball. »

Pronovost n’apprécie pas le style de coaching de Claude Julien et il n’est pas un admirateur non plus du recruteur en chef Trevor Timmins.

« Avant le repêchage de mon petit-fils (Anthony Mantha) par les Red Wings en 2013, j’avais croisé Timmins et je lui avais demandé de me livrer ses commentaires au sujet d’Anthony, à savoir s’il avait, à son avis, tout le potentiel requis pour connaître une belle carrière dans la LNH. Il n’a jamais pris la peine de me répondre... »

Pronovost n’en revient pas que Marc Bergevin ait accordé un contrat de six ans pour un salaire de 5,5 millions à Drouin après que l’attaquant eut connu une seule saison de 20 buts avec le Lightning de Tampa Bay.

« Dans notre temps, il fallait se battre pour obtenir une maigre augmentation de salaire de 500 $ après une conquête de la coupe Stanley et une saison de près de 20 buts », rappelle-t-il.

Les salaires

Jean-Guy Talbot ne se dit pas envieux en voyant les salaires qu’obtiennent les joueurs aujourd’hui, même s’il trouve que Carey Price ne mérite pas 10,5 millions par an pour garder le filet.

« C’est nous qui avons amorcé la bataille à l’époque afin que les joueurs soient payés à leur juste valeur, rappelle-t-il. Il a fallu se battre afin d’être respectés par les propriétaires, et je suis content que les joueurs nous retournent l’ascenseur aujourd’hui par l’entremise des versements qu’on reçoit du fonds de pension.

« Des joueurs comme Sidney Crosby et Vincent Lecavalier m’ont déjà mentionné qu’ils étaient bien au courant de la lutte que nous avions menée à l’époque, avec des meneurs comme Ted Lindsay et Doug Harvey, pour établir les fondations de l’Association des joueurs, et ils sont reconnaissants aujourd’hui. Les deux chèques supplémentaires qu’on reçoit chaque année de la part de l’Association des joueurs sont fort appréciés. »

JEAN-GUY TALBOT

Photo d'archives, courtoisie

Défenseur | Né le 11 juillet 1932 (85 ans) à Cap-de-la-Madeleine | Réside à Trois-Rivières | Marié à Pierrette | Père de trois enfants

Carrière dans la LNH : 16 saisons, 1056 matchs, 43 buts, 242 passes, 285 points

Carrière avec le Canadien : 12 saisons, 791 matchs, 36 buts, 209 passes, 245 points

Autres équipes : Blues de St. Louis, Sabres de Buffalo, North Stars du Minnesota, Red Wings de Detroit

Séries éliminatoires : 150 matchs, 4 buts, 26 passes, 30 points

Sept conquêtes de la coupe Stanley avec le Canadien, dont cinq consécutives ; sept participations au match des étoiles

PHIL GOYETTE

Photo courtoisie

Centre | Né le 31 octobre 1933 (84 ans) à Lachine | Réside à Lachine | Père de trois enfants | Veuf

Carrière dans la LNH : 16 saisons, 941 matchs, 207 buts, 467 passes, 674 points

Carrière avec le Canadien : 7 saisons, 375 matchs, 62 buts, 120 passes, 182 points

Autres équipes : Rangers de New York, Sabres de Buffalo, Blues de St. Louis

Séries éliminatoires : 94 matchs, 17 buts, 29 passes, 46 points

Quatre conquêtes consécutives de la coupe Stanley avec le Canadien ; lauréat du trophée Lady Byng en 1970 ; quatre participations au match des étoiles

MARCEL BONIN

Photo courtoisie

Ailier | Né le 8 septembre 1931 (86 ans) à Montréal | Réside à Joliette | Père de quatre enfants | Veuf

Carrière dans la LNH : 9 saisons, 454 matchs, 97 buts, 175 passes, 272 points

Carrière avec le Canadien : 5 saisons, 280 matchs, 68 buts, 137 passes, 205 points

Autres équipes : Red Wings de Detroit, Bruins de Boston

Séries éliminatoires : 50 matchs, 11 buts, 14 passes, 25 points

Trois conquêtes consécutives de la coupe Stanley avec le Canadien et une avec les Red Wings de Detroit ; cinq participations au match des étoiles

ANDRÉ PRONOVOST

Photo courtoisie

Ailier | Né le 9 juillet 1936 (81 ans) à Shawinigan | Réside à Shawinigan | Père de trois enfants | Veuf

Carrière dans la LNH : 10 saisons, 556 matchs, 94 buts, 104 passes, 198 points

Carrière avec le Canadien : 5 saisons, 290 matchs, 48 buts, 61 passes, 109 points

Autres équipes : Bruins de Boston, Red Wings de Detroit, North Stars du Minnesota

Séries éliminatoires : 70 matchs, 11 buts, 11 passes, 22 points

Quatre conquêtes consécutives de la coupe Stanley avec le Canadien ; quatre participations au match des étoiles