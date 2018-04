Les Capitals à un gain du deuxième tour

Nicklas Backstrom a fait dévier un lancer en prolongation pour permettre aux Capitals de vaincre les Blue Jackets de Columbus au compte de 3-2, samedi à Washington.

Après avoir laissé filer une avance de 2-0 dans la série, les Blue Jackets tentaient de profiter d’un retour au Capital One Arena, où ils avaient remporté les deux premiers duels, pour freiner leur séquence de revers.

Les Capitals se sont toutefois donné une option sur cette série en étant la première équipe à l’emporter devant ses partisans. Ils mènent ainsi 3-2 dans cette série de premier tour des éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les Blue Jackets semblaient pourtant en contrôle, entamant la troisième période visiblement plus affamés. Ils ont dominé 16-1 au chapitre des tirs au but lors de cet engagement. Oliver Bjorkstrand a d’ailleurs forcé la tenue de la prolongation en faisant dévier un tir de la pointe d’Ian Cole.

Manque d’opportunisme

Après avoir marqué lors de quatre des huit premières opportunités avec un homme en plus dans la série, les Blue Jackets n’ont pas été en mesure de toucher la cible lors des 14 jeux de puissance suivants. Ils ont échoué lors de leurs cinq occasions, samedi.

Les favoris locaux n’ont pas éprouvé les mêmes difficultés. Un filet de T.J. Oshie lors d'un avantage numérique en fin de deuxième période a permis aux Capitals de retraiter au vestiaire en avance lors de l’entracte.

Les Jackets avaient pourtant bien entamé la rencontre, inscrivant le premier but pour une première fois dans la série grâce au premier de deux buts de Matt Calvert, en infériorité numérique. Backstrom a toutefois nivelé le pointage quelques instants plus tard. Evgeny Kuznetsov a été l’auteur de l’autre but des Capitals.

Braden Hotlby a repoussé 39 rondelles devant la cage de l’équipe en rouge, tandis que Sergei Bobrovsky a été mis à l’épreuve à 29 reprises pour les Blue Jackets.

Effectuant un retour au jeu pour les visiteurs, Alexander Wennberg a récolté une mention d’aide.

Le sixième match de l’affrontement aura lieu lundi, en Ohio. Quatre des cinq parties ont nécessité la prolongation dans cette série.