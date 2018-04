Enquête sur le drame qui ébranle tout le Québec

QUÉBEC | Québec réclame une enquête pour savoir si la petite Rosalie et sa famille ont eu recours aux services nécessaires avant que ne survienne le sordide meurtre de la fillette de 2 ans, retrouvée sans vie dans un bac à ordures mercredi dernier.

La ministre de la Protection de la jeunesse, Lucie Charlebois, a saisi la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) en lui réclamant de faire enquête sur les services qui auraient pu faire défaut dans ce drame et pour en prévenir d’autres.

« Dès que j’ai appris la nouvelle, je me suis demandé ce qui était arrivé, comme tous les Québécois. Le Québec au complet est ébranlé par cette situation-là », déplore-t-elle.

De son poste de commandement, la police de Québec a continué de « recueillir des éléments de preuve », en plus de dépêcher une dizaine d’agents sur le terrain et un maître-chien afin de ratisser le secteur. Les forces de l’ordre refusent toujours de dire si l’arme blanche qui a permis d’infliger des blessures mortelles à la fillette de deux ans a été retrouvée.

Le quartier est encore sous le choc

Le drame qui a coûté la vie à la petite Rosalie affecte tout particulièrement les résidents de l’avenue de Gaulle à Québec, secoués par la macabre découverte qui a été réalisée près de chez eux la semaine dernière.

« C’est très difficile à prendre et on ne le croit même pas encore, mais c’est ça. Les deux premiers jours, je n’ai pas dormi et j’ai été obligé d’aller voir le médecin », a témoigné Raymond Bouchard, voisin immédiat de la propriété où le corps a été laissé dans une poubelle.

« C’est traumatisant et on ne se sent pas en sécurité », ajoute l’homme qui habite le secteur depuis 58 ans.

Rideaux fermés

Une mère de trois enfants qui a préféré taire son nom confirme que la situation est éprouvante pour sa famille.

« Comment on explique ça à un enfant ? » demande celle dont la fille d’un an se prénomme justement Rosalie.

Si elle comprend le besoin de la population de se recueillir sur l’avenue, ces hommages sont aussi, pour les siens, un « rappel constant » de la tragédie, souligne-t-elle.

« Au courant de la journée, on essaie de fermer les rideaux et on essaie de ne pas trop sortir parce que sinon, c’est difficile », dit-elle.

Pétition

Samedi après-midi, plus de 300 personnes avaient signé une pétition réclamant que le parc Terrasse Bon-Air, autre lieu clé du drame, ou encore l’avenue de Gaulle change de nom pour honorer la petite Rosalie Gagnon.

La Ville de Québec affirme ne pas avoir reçu de demande formelle en ce sens pour le moment. Théoriquement, l’idée pourrait se concrétiser, puisque les règlements de toponymie permettent d’honorer de la sorte tout individu, et non uniquement des personnalités publiques, a souligné Rose-Marie Ayotte, porte-parole de la Ville.

Les citoyens devront toutefois faire preuve de patience, puisqu’un an doit s’écouler après le décès de la personne à honorer. La tenue d’une consultation publique et l’aval du conseil municipal sont aussi nécessaires pour mener à bien un tel projet.

Trois drames en cinq mois à Charlesbourg

Par un triste hasard, l’arrondissement de Charlesbourg a été le théâtre, en seulement cinq mois, de trois événements tragiques qui ont fortement marqué la région de Québec. Si les circonstances diffèrent, tous impliquent de jeunes victimes.

1. Le 1er décembre 2017, Michelle Solaye Tchoutouo, 8 ans, a été happée par une déneigeuse alors qu’elle revenait de l’école à pied sur l’heure de midi, dans un stationnement du boulevard Louis-XIV.

2. Le 24 mars 2018, une autre jeune vie a été fauchée quand Thomas Ratté, 17 ans, a été heurté au coin de l’avenue du Bourg-Royal et de Château-Bigot par un conducteur possiblement en état d’ébriété.