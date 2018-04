On a testé le service de stylisme virtuel de Frank And Oak et voici ce qui s’est passé

Être à la fine pointe de la mode sans (presque) faire le moindre effort est maintenant possible avec le service de stylisme en ligne de Frank And Oak.

Chaque mois, et selon vos goûts, les stylistes de la marque canadienne vous préparent une boîte de vêtements personnalisée.

Une publication partagée par Frank And Oak Women (@frankandoakwomen) le 12 Déc. 2017 à 6 :09 PST

Pour ceux et celles qui veulent renouveler leur garde-robe petit à petit sans se casser le bicycle, ce service est une façon simple de gagner du temps dans le confort de votre salon.

On a donc décidé de tester les versions féminine et masculine du style plan, afin de voir si ce service répond à nos besoins, et surtout, pour enfin garnir notre garde-robe de pièces intemporelles qu’on pourra porter à longueur d’année.

Une publication partagée par Frank And Oak Women (@frankandoakwomen) le 23 Déc. 2017 à 9 :10 PST

Comment ça marche?

1. Tout d’abord, il faut remplir un court questionnaire sur nos préférences (taille, style et préférences budgétaires). Par exemple, pour les gars, on a le choix entre le style décontracté, classique ou créatif.

2. Les stylistes de Frank And Oak choisissent trois articles pour nous chaque mois et nous les envoient. Heureusement, si aucune pièce ne nous intéresse, on peut toujours passer son tour pour ce mois. Ensuite, on décide ce qu’on veut garder. Sinon, on peut toujours les retourner.

3. Chaque boîte comprend des frais de stylisme de 25 $. Si on retourne tous les articles dans notre boîte, les frais initiaux de 25 $ restent imputés.

4. Quatre jours avant l’expédition, les stylistes ont préparé notre boîte.

5. Deux jours avant l’envoi, notre sélection est prête pour la prévisualisation. C’est l’étape où on confirme, personnalise, ou passe.

6. Vingt-quatre heures avant l’expédition, c’est notre dernière chance de modifier notre boîte.

7. La boîte est envoyée.

8. Cinq jours après l’envoi, on a toujours l’option de retourner les items qu’on ne souhaite pas garder.

Une publication partagée par Frank And Oak (@frankandoak) le 21 Mars 2018 à 2 :02 PDT

Ce qu’on a aimé:

Avec un emploi du temps chargé, c’est parfois exigeant de parcourir un site transactionnel en entier pour dénicher des morceaux qui sont à notre goût et à l’image de notre personnalité.

Même si les stylistes de F&O nous proposent trois choix de vêtements, on a toujours la possibilité de sélectionner d’autres items déjà triés par les membres de leur équipe.

On a toujours l’option de refuser la boîte du mois et attendre la suivante, ce qui nous permet de faire des choix judicieux et non seulement de consommer pour consommer.

On a également aimé qu’on puisse déterminer une fourchette de prix, qui facilite la sélection des vêtements et accessoires selon notre budget.

Une publication partagée par Frank And Oak Women (@frankandoakwomen) le 4 Avril 2018 à 7 :04 PDT

Ce qu’on aimerait voir s’améliorer:

Davantage de questions concernant la personnalité de l’acheteur, ses goûts personnels, et surtout, ses besoins au quotidien en matière de vêtements et d’accessoires.

Dans le cas de la sélection féminine, nous avions besoin d’un manteau de printemps et de chaussures et on ne nous a malheureusement proposé que des vêtements.

Somme toute, une belle idée qui va assurément mûrir avec le temps.



Voici ce qui se trouvait dans la boîte de vêtements féminins:

T-shirt blanc, 39,50$, frankandoak.com

Pull à col en V lavande, 69,50$, frankandoak.com

Cardigan écourté, 69,50$, frankandoak.com

Jean à taille haute, 79,50$, frankandoak.com

et dans la boîte masculine:

T-shirt rayé, 39,50$, frankandoak.com

T-shirt pelucheux, 39,50$, frankandoak.com

Chemise, 59,50$, frankandoak.com

Pantalon chino, 69,50$, frankandoak.com

Vans Old Skool, 80$, frankandoak.com

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!