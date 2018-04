Phases arrêtées mal gérées

L’Impact n’a pas perdu parce qu’il s’est retrouvé à court d’un homme après 30 minutes de jeu, mais plutôt parce qu’il a mal joué sur les ballons arrêtés.

Le Bleu-blanc-noir a accordé deux buts sur des coups de pied de coin en seconde demie et un autre sur un coup franc, dans la première.

« Dès le début de la seconde demie, nous n’avons pas fait un bon travail sur les phases arrêtées, a reconnu Daniel Lovitz. Quand tu joues avec un homme en moins, la dernière chose que tu veux faire, c’est accorder des buts sur les phases arrêtées, alors en donner deux rapidement, c’était le contraire de notre objectif. »

Evan Bush a soutenu que c’est pourtant une phase de jeu où le désavantage numérique ne devrait pas influer.

« S’il y a une situation où tu ne devrais pas être désavantagé avec un homme en moins, c’est sur les phases arrêtées, alors que dans le cours du jeu, ça peut arriver. »

Examen de conscience

Personne n’a joué à l’autruche : la deuxième demie a été carrément atroce.

« La deuxième demie a été mauvaise avec quatre buts accordés. On n’a pas d’excuse, ce n’était pas assez bon. Nous ne nous sommes pas battus pour les ballons, ils ont été meilleurs que nous », a admis Jukka Raitala.

Bush, qui dit toujours le fond de sa pensée, estime que le temps est venu de faire un bon examen de conscience.

« Nous n’avons pas été assez alertes, assez concentrés et assez tenaces, et il faut que tout le monde se regarde dans le miroir. »

Ciman serein

Laurent Ciman tentait de dissimuler sa joie après la rencontre, mais on se doute que le Belge jubilait à l’intérieur en l’emportant contre son ancienne équipe en plus de marquer un but de classe mondiale sur un coup franc impeccable.

« Le plus important, ce n’était pas de marquer, c’était de gagner. Je sais que c’est difficile de venir gagner ici et on l’a fait, même si on n’a pas fait un bon match », a-t-il dit d’entrée de jeu.

« Des coups francs comme ça, soit que ça va dans le goal, soit que ça finit dans le stade », a-t-il ensuite concédé.

Il a ensuite lancé des fleurs à ses anciens coéquipiers.

« Bush a fait un match extraordinaire, de grande classe. On n’a pas été bons par rapport à Piatti, on lui a laissé trop de place. »