Coupe Fed : le Canada et l’Ukraine de retour à égalité

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski a livré une performance surprenante en simple, mais s’est finalement inclinée en trois manches de 3-6, 6-2 et 6-1 face à Kateryna Bondarenko, dimanche après-midi, au stade IGA.

Le duel de barrage du Groupe mondial II de la Coupe Fed entre le Canada et l’Ukraine se décidera donc avec le match de double.

Les forfaits de la Québécoise Françoise Abanda et de l’Ontarienne Bianca Andreescu, qui se sont toutes les deux blessées samedi, a forcé Dabrowski à disputer le quatrième match de simple de l’affrontement entre les deux pays. La spécialiste du double, qui pointe au 364e rang mondial en simple, a surpris Bondarenko en première manche avec la variation de ses frappes, tant au service qu’en fond de terrain.

Mais l’Ukrainienne de 31 ans, 78e au monde, s’est ressaisie par la suite pour remporter aisément les deux dernières manches.

Plus tôt en journée, Eugenie Bouchard a signé sa deuxième victoire de la fin de semaine. Après avoir vaincu Bondarenko samedi, la Québécoise de 24 ans, 117e au monde, a pris la mesure de Lesia Tsurenko, 41e, en trois manches de 4-6, 6-2. 7-6 (5).

Visiblement épuisées, les deux joueuses ont livré toute une bataille lors du bris d’égalité décisif, et Bouchard a eu le dessus.

La Montréalaise a aussi fait preuve d’une belle force de caractère lors du troisième set. Après avoir sauvé cinq balles de bris, elle a finalement perdu son service pendant le cinquième jeu, qui a duré plus de 15 minutes. Elle a toutefois brisé son adversaire dès le jeu suivant pour revenir dans la rencontre.

Victime des crampes à une jambe lors du match d’ouverture, Andreescu avait dû concéder la victoire à Tsurenko.

Le cinquième et dernier match opposera Dabrowski et Andreescu à Olga Savchuk et Bondarenko.