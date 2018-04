​La perspective de voir arriver en masse des migrants à nos portes, encore une fois cet été, a donné lieu à de belles séances de crêpage de chignon entre Ottawa et Québec.

Ottawa a beau gérer la frontière, Québec est responsable de l’accueil des migrants. Alors que la vaste majorité des demandeurs d’asile traversent illégalement la frontière au Québec, la province a tiré sur la sonnette d’alarme.

Après avoir réclamé des millions de dollars d’aide d’Ottawa, quatre ministres provinciaux ont fait une sortie, promettant de plafonner leurs services d’accueil. Le fédéral a répliqué que d’en faire autant créerait « une situation humanitaire inacceptable ». Le premier ministre Couillard, furieux, a rétorqué que cette réponse était « inacceptable ».

C’est dans cet état que s’est tenue une réunion des ministres fédéraux et provinciaux. Quelques heures plus tard, par magie, la paix est revenue entre les deux collines. Québec en est sorti avec des solutions.

On n’est pas dupes. L’approche des élections n’est pas étrangère au spectacle politique qui s’est joué. N’empêche que personne ne veut jouer dans le même film que l’été dernier, alors que la gestion improvisée et à retardement du fédéral a été dénoncée de toutes parts.

Kevin Chan, Facebook

Photo tirée de Facebook

Le directeur des politiques publiques de Facebook Canada n’a pas semblé avoir su rassurer les députés qui lui ont fait passer un mauvais quart d’heure en comité parlementaire, dans la foulée du scandale Cambridge Analytica. Bien préparés, les élus de tous partis confondus ont grillé Kevin Chan pendant environ deux heures. Après avoir peiné à défendre le géant californien, M. Chan a conclu son passage sur la colline en fuyant (littéralement) les journalistes et leurs questions.

Daniel Jean, haut fonctionnaire

Photo capture d'écran

Invitation d’un ex-extrémiste sikh à une réception officielle, théories du complot et incident diplomatique. On espérait que le passage de Daniel Jean devant un comité parlementaire – réclamé depuis des semaines – fasse la lumière sur un pan de la débâcle du voyage en Inde de Justin Trudeau. Ce ne fut pas le cas. Les explications du conseiller à la sécurité nationale ont donné lieu à plus de questions que de réponses. Et tout indique que le mystère ne sera pas dissipé de sitôt.

Steven Mackinnon, PLC

Photo Boris Proulx

Les débats de la Chambre ne sont pas connus du grand public pour leur humour, mais le député libéral de Gatineau, Steven MacKinnon, fait ce qu’il peut pour que ça change. Il s’est levé pour réclamer qu’on « libère le livre » (« free the book », en référence à la cause judiciaire « free-the-beer ») du député conservateur Maxime Bernier. Ce dernier avait annoncé la veille qu’il reportait la publication de son ouvrage, après une réunion tendue avec le caucus de son parti, qui n’a pas apprécié le premier extrait diffusé.