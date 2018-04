Des taxes ridiculement basses à Saint-Gabriel-de-Valcartier

La municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier dispose de surplus enviables qui lui permettent d’offrir à ses résidents le compte de taxes le plus bas de la région, presque trois fois moins élevé qu’à Québec.

La situation financière de cette municipalité, située à moins de 30 minutes de la capitale, est dans une classe à part. Non seulement n’a-t-elle aucune dette, mais elle a également un compte d’épargne bien garni, à rendre jaloux bien des maires et mairesses.

Fin 2017, elle comptait sur un surplus cumulé de 3 M$, soit presque la moitié de son budget annuel total de 6,4 M$. Malgré une augmentation des dépenses de 2,2 % en 2018, les élus municipaux ont choisi de piger dans leur bas de laine pour éviter une hausse de taxes.

Gelée depuis 2013, la facture de taxes est aussi l’une des cinq plus basses de toute la province grâce à un taux de taxation foncière de seulement 0,34 $/100 $ d’évaluation.

La présence de la base militaire y est évidemment pour beaucoup. La municipalité reçoit une généreuse contribution annuelle du fédéral (compensation tenant lieu de taxes) pour les terrains occupés par l’armée canadienne et les services municipaux qui y sont dispensés. Les 2,7 M$ anticipés en 2018 représenteront environ 42 % de ses revenus.

Trois fois moins cher qu’à Québec

La facture pour une résidence moyenne de 275 000 $ varie entre 935 $ par an et 1065 $ (si cette dernière est alimentée par le réseau d’eau potable). À Québec, il faut débourser près de 3000 $ pour une maison évaluée au même montant.

Le niveau de services n’est cependant pas le même, faut-il relativiser. Les propriétaires doivent aussi entretenir leurs installations septiques à Valcartier. La municipalité se targue néanmoins d’être l’une de celles qui offrent le plus de services dans la MRC de la Jacques-Cartier. Ses citoyens, bien entendu, ont accès aux installations sportives de la base militaire, payées et entretenues par Ottawa.

Les autres infrastructures municipales, concentrées au cœur du village dans le secteur est, et les routes ne souffrent d’aucun déficit d’entretien notable.

Une dette inexistante

La municipalité n’a jamais vraiment eu de dette sous le règne du maire Brent Montgomery, en poste depuis 1988, à l’exception d’inscriptions comptables marginales et ponctuelles en lien avec les budgets de la MRC.

Il ne se souvient pas d’avoir réalisé un seul emprunt pour financer ses projets. « Notre devise, c’est de donner le plus de services pour le moindre coût. On vit à l’intérieur de nos moyens. On essaie de faire un seul projet chaque année », observe-t-il en entrevue, conscient de la chance qu’il a par rapport à d’autres villes ou villages qui croulent sous les dettes.

« On gère très serré nos budgets. On fait très attention. On est riches parce qu’on n’est pas endettés, c’est juste ça », tempère la directrice générale de la municipalité, Joan Sheehan.

Un phénomène très rare au Québec

Saint-Gabriel-de-Valcartier fait partie d’un club très sélect de municipalités québécoises qui peuvent se vanter d’être libérées de toute dette, un phénomène très rare qui touche principalement les petits villages où il y a peu d’infrastructures à entretenir.

Sur les quelque 1100 municipalités du Québec, Le Journal en a recensé 76 qui ont inscrit le chiffre zéro ou ont laissé une case vide dans leurs états financiers en 2016 à la ligne dédiée à l’endettement à long terme. Vérification faite, plusieurs municipalités dans la liste – extraite à partir du site web de données ouvertes du gouvernement – ont aujourd’hui une dette, ce qui nous empêche de conclure à un chiffre exact.

Sainte-Pétronille et Blanc-Sablon, par exemple, font aussi partie de la courte liste. Les municipalités sans dettes sont généralement peu populeuses. La plupart du temps, « elles n’ont pas d’aréna, très peu de parcs ou d’espaces verts à entretenir, très peu de voirie ou n’ont pas de service d’eau. Une fois qu’on a enlevé toutes les possibilités de faire des dettes, ça se peut très bien qu’il n’y ait pas de dettes », explique Jean-Philippe Meloche, spécialiste des finances municipales à l’Université de Montréal.

Plus commun en Ontario

La situation de Saint-Gabriel-de-Valcartier, qui a réussi à mettre de côté quelques millions de dollars, sort toutefois du lot. « Il est très rare qu’on fasse de l’épargne au Québec. En Ontario, c’est plus commun », expose M. Meloche.

Règle générale, les municipalités sont dans des cycles d’endettement dont elles ne sortiront jamais. « Dès qu’il y a une infrastructure à faire ou à remettre à neuf, elles n’ont pas les liquidités et ça crée une nouvelle dette. Finalement, on est toujours en mode remboursement. »

L’absence de dette – souvent ponctuelle – n’est pas non plus synonyme de saine gestion. Une ville ou un village qui paraît bien, sur papier, peut aussi avoir négligé d’entretenir ses infrastructures pendant des années. Il suffit alors d’un seul projet pour renouer avec l’encre rouge.

Saint-Gabriel-de-Valcartier

► 3286 habitants (environ 10 % de la population est composée de militaires, selon la municipalité)

► Dette nette à long terme : 0 $

► Surplus accumulés : 3 M$ (à la fin 2017)

► Taux de taxation foncière résidentielle : 0,34 $/100 $ d’évaluation

►Le taux global de taxation uniformisé de 0,3868 $ était le 3e plus bas de tout le Québec en 2016 selon les données les plus récentes fournies par le ministère des Affaires municipales

Le prix à payer, c’est le bruit à Valcartier

Au-delà des états financiers idylliques de la municipalité, la qualité de vie des Valcartois et Valcartoises en prend parfois pour son rhume.

La présence d’une base militaire et d’un champ de tir à proximité amène aussi son lot d’inconvénients pour les citoyens, rappelle le maire de Saint-Gabriel-de-Valcartier.

« N’oubliez pas qu’une partie de notre municipalité a été expropriée dans les années soixante. Plusieurs familles ont dû déménager à cause de ça. Il y a aussi des inconvénients parce qu’il faut qu’ils pratiquent pour la guerre et il y a beaucoup de bruit. Les maisons, ça shake un peu. C’est le prix à payer », observe Brent Montgomery, à propos des tirs d’obus à toute heure du jour et même de la nuit durant les entraînements intensifs qui se déroulent pendant quelques jours, plusieurs fois par année.

Un développement immobilier modéré

Très attrayante en raison de ses impôts fonciers exceptionnellement bas, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier modère les ambitions de plusieurs futurs propriétaires en contrôlant son développement immobilier.

« Nous autres, on aime ça être en campagne, mais à une demi-heure du centre-ville. On veut garder le caractère champêtre. Il y a beaucoup de stabilité. On a un programme pour des ouvertures de nouvelles rues, mais c’est limité à 18 lots maximum par année », expose le maire Brent Montgomery.

Ce dernier se dit également sensible aux problèmes de circulation vécus par ses citoyens, matin et soir, sur le boulevard Valcartier, seule voie d’accès au Village Vacances Valcartier en provenance du sud.

Congé de taxes de trois ans pour le Bora Parc

Le Village Vacances Valcartier, deuxième source de revenus de la municipalité, bénéficie d’un congé de taxes de trois ans pour son nouvel hôtel de 153 chambres et son parc aquatique intérieur Bora Parc.

La petite municipalité se prive ainsi d’une somme d’environ 1,2 M$, mais elle pouvait se le permettre, ce qui en dit long sur l’état de ses finances. « C’est environ 400 000 $ par année, oui, mais dans trois ans, on va avoir l’argent et pour un bon bout de temps, alors on a fait la demande au MAMOT (le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire) et ç’a été accepté ».

Le Village Vacances Valcartier paie actuellement 237 000 $ par an, somme qui grimpera à environ 637 000 $ en 2020.