Geneviève Guilbault, l’étoile montante

Arrivée in extremis en pleine campagne électorale l’automne dernier, plutôt inconnue et enceinte de six mois, Geneviève Guilbault a marqué l’imaginaire collectif après être parvenue à ravir un château fort libéral au profit de la CAQ. Et pour cause.

M me Guilbault devait se présenter pour le parti dans Charlesbourg en 2018, aussi rien ne laissait présager un tel revirement, à quelques semaines du scrutin. La surprise a été d’autant plus grande que la victoire fut éclatante. La jeune femme l’a emporté avec 51 % des voix, dans ce comté détenu par les libéraux depuis 2003. L’ex-député et ministre démissionnaire Sam Hamad y jouissait d’une immense popularité.

« Quand ils m’ont appelée (la CAQ), ma première réponse, ç’a été de dire : bien voyons, personne ne va voter pour moi, ils vont se dire : on va l’élire et elle s’en va. Dans ma tête, je prenais le congé parental, c’est ce qui était prévu. »

La jeune femme a demandé 24 heures, mais 16 heures plus tard, après de sérieuses discussions avec son conjoint, elle a accepté. Le couple a choisi d’inverser le modèle le plus fréquent, soit celui où la mère prend la majorité du congé parental.

Dans ce cas, « l’homme », comme elle le désigne affectueusement, s’occupe de la maison et du bébé, et participe ainsi au grand projet de M me Guilbault. Lui aussi travaille en temps normal à l’Assemblée nationale.

Pour Geneviève Guilbault et son conjoint, il a toujours été clair que son saut en politique consisterait en un projet familial, comme elle l’a souvent dit en campagne. Ce projet inclut les grands-parents, qui habitent non loin, mais aussi bien entendu la petite Capucine, née le 27 décembre.

Geneviève et son frère ont partagé le temps entre les deux maisons de leurs parents, qui se sont séparés tôt. Leur père a eu un autre fils, et ils ont grandi avec les trois enfants du conjoint de leur mère.

« Rafraîchissante » s’avère certainement un mot approprié pour décrire la jeune femme de 35 ans, dont la personnalité et les idées détonnent d’autant plus qu’elle appartient à une espèce trop rare parmi la classe politique québécoise. À l’Assemblée nationale, la moyenne d’âge tourne autour de 51 ans, et les femmes ne représentent que 27 % des élus.

Pendant huit ans, elle a ensuite été porte-parole et directrice des communications au Bureau du coroner. Elle s’est ainsi retrouvée au cœur de la tragédie de Lac-Mégantic, de l’incendie de L’Isle-Verte et plus récemment, de la tuerie de la mosquée de Québec.

Au cours de cette période, dit-elle, son désir d’engagement en politique s’est précisé. « Je ne savais pas exactement quand ni quelle forme ça prendrait. Je me disais : un jour, on verra, l’occasion va peut-être se présenter. »

Depuis son élection, la députée n’a cessé de « mettre les bouchées doubles, triples et quadruples », dit-elle. Pendant la campagne, elle voulait prouver aux gens qu’elle pouvait faire le travail même si elle était enceinte. Après son accouchement, elle a dû être hospitalisée quelque temps pour des complications. De retour le 5 janvier, elle visitait les inondations dans Duberger 10 jours plus tard.

« J’ai vraiment tenu à me remettre au travail rapidement, et j’ai eu la chance de pouvoir le faire aussi. Depuis ce temps, je n’arrête pas, j’en fais le plus possible », dit-elle, estimant que la vie lui avait fait un cadeau et l’encourageait à apporter sa juste contribution pour atteindre l’objectif ultime, soit l’élection d’un gouvernement caquiste l’automne prochain.

L’élection partielle dans Louis-Hébert, résultat d’un travail d’équipe, souligne M me Guilbault, a agi comme un tremplin pour la CAQ. Elle espère que le parti se sera d’autant plus positionné comme solution de rechange aux libéraux.

Ce qu’elle pense de...

Sa première rencontre avec Labeaume

Plusieurs voient déjà Geneviève Guilbault comme la prochaine ministre responsable de la Capitale-Nationale, advenant l’élection d’un gouvernement caquiste. Ce n’est un secret pour personne, le maire de Québec ne peut blairer Éric Caire, chargé des dossiers régionaux depuis plusieurs années.

Mme Guilbault a qualifié de courtoise et sympathique sa première rencontre avec M. Labeaume, le 19 janvier dernier, en compagnie du député caquiste Benoit Charrette. Le projet de tramway n’était pas encore revenu officiellement, et tous deux lui ont exposé que le parti n’était pas contre un projet à tout prix. « C’est un homme direct, il n’a pas le protocole inutile ou les politesses superflues, décrit-elle. Pour diverses raisons, il ne nous considérait pas comme son principal allié. »

La députée estime avoir « peut-être amené un peu de légèreté » à l’occasion de cette première rencontre. « J’ai dit : “Donnez-nous la chance. Tu ne peux pas m’accuser d’avoir dans le passé rejeté tes projets, je suis nouvelle, je suis en mode écoute, je veux collaborer.” » Elle n’a pas eu l’occasion de le croiser à nouveau depuis.

Troisième lien

Si elle est d’accord pour dire « qu’il faut faire les choses correctement » relativement à un projet de troisième lien, Geneviève Guilbault croit que les libéraux retardent volontairement le projet en évitant de faire avancer la première étape, soit celle de l’étude d’opportunité.

« Déjà, nous, si on est au gouvernement, on va recentrer l’étude (scénario du lien à l’est) et dire : “Livrez-nous ça le plus rapidement possible.” Après, on va être capables effectivement de se faire une tête et de voir si on va de l’avant, et d’y aller et de commencer la construction dans un premier mandat [...] Il faut faire avancer une première étape si on veut qu’un jour il soit construit. »

Aéroport de Québec

Photo Agence QMI, Pascal Huot Le gouvernement devrait être plus proactif auprès de la direction de l’Aéroport de Québec afin de l’aider à rendre l’endroit plus commode, utile et efficace, estime Geneviève Guilbault. « Il y a du potentiel, mais il faut essayer de faire en sorte d’être plus compétitif et que les transporteurs veuillent venir ici », dit-elle, soulignant que ça prend plus de vols directs, mais aussi une meilleure desserte entre Québec et Montréal.