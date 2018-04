Israël, septuagénaire et grincheux

Je n’y suis pas encore, mais je vois bien que ce n’est pas simple d’avoir 70 ans. L’expérience accumulée apporte une sérénité certaine, mais les maux ici et les douleurs là empêchent d’en jouir pleinement. Ce qui est senti comme de l’assurance est perçu comme de l’obstination et la plus banale demande est rangée parmi les plaintes et récriminations. Israël n’y échappe pas.

L’État hébreu a mauvaise presse. À juste titre. Il n’y aura jamais de bonnes raisons pour tuer des manifestants sans armes comme à Gaza au cours des quatre derniers vendredis. On ne trouvera jamais d’arguments crédibles non plus pour justifier la discrimination des Palestiniens de Cisjordanie, les morceaux de territoire qu’on leur arrache, l’identité nationale qu’on leur refuse.

Cet Israël — qui occupe militairement son voisin et se traîne les pieds dans la conclusion d’un accord de paix final et complet, parce que « le temps est de son côté » — ne sera pas celui sur lequel je m’arrête. 70 ans après sa création, l’État moderne d’Israël a des torts graves, mais aussi de remarquables réussites.

DIEU MERCI, UNE TERRE POUR LES JUIFS

Né des cendres de la Seconde Guerre mondiale, l’Israël d’aujourd’hui continue d’offrir un ultime refuge aux juifs de la planète. Tous les peuples n’ont pas nécessairement leur terre à eux, mais aucun peuple n’a été — et est toujours — aussi systématiquement la cible de conspirationnistes à la recherche constante du bouc émissaire.

Les juifs appauvris d’Europe et d’ailleurs qui se sont retrouvés là ont d’abord opéré un miracle agricole sur une terre très moyennement fertile. Ils se sont défendus, deux fois plutôt qu’une, certes avec l’aide massive des États-Unis, mais leurs ennemis irakiens, syriens, égyptiens — ne pleurons pas sur leur sort — étaient aussi généreusement équipés par les Soviétiques.

Israël, c’est aussi de grandes victoires économiques et technologiques. La croissance à 4 % fait l’envie des démocraties occidentales, tout comme son taux de chômage de 3,7 %. Malgré les conflits qui déchirent le Proche-Orient, Israël est parvenu à attirer 3,5 millions de touristes en 2017, un record. Et la réussite de ses entreprises de nouvelles technologiques n’a rien à envier à ce qui se fait à Silicon Valley.

QUAND ON SE COMPARE, ON SE CONSOLE

La démocratie israélienne connaît des ratés avec, notamment, les dérives autoritaires de l’actuel premier ministre Benjamin Netanyahou, l’influence étouffante des « ultra », religieux et nationalistes, et les injustices infligées aux Arabes israéliens et aux Palestiniens. Cela dit, quoi qu’on en pense, Israël demeure toujours la seule démocratie du coin.

Il n’y a qu’à voir agir Recep Tayyip Erdogan, le président élu de la Turquie, qui, selon Human Rights Watch, continue de renvoyer des fonctionnaires (plus de 110 000 depuis juillet 2016), d’arrêter des journalistes et d’emprisonner des parlementaires qui s’opposent à lui.

Ou encore cette autre démocratie, l’égyptienne, qui vient de reporter à la présidence Abdel Fattah al-Sisi avec 97,08 % des voix ! Et même si quelques jeunes princes des monarchies du golfe Persique, dont le Saoudien Mohammed ben Salmane, inspirent de l’espoir, il n’en reste pas moins qu’une monarchie n’est pas une démocratie.

Israël traîne son péché originel, la Nakba (la catastrophe) comme disent les Palestiniens, quand en 1948, les Arabes, par centaines de milliers, ont fui leurs villes et leurs villages devenus désormais patrie des juifs.

Il faut savoir, 70 ans plus tard, lever son chapeau à la détermination et l’ingéniosité des Israéliens. Les inégalités toutefois restent profondes. Après avoir tant accompli en sept décennies, il est légitime d’attendre plus et mieux de l’État hébreu.

ISRAËL, 70 ANS PLUS TARD

1948

► Population : 1 170 000

Juifs : 1 014 000

Musulmans : 111 000

Chrétiens : 34 000

► Économie (PIB) : Env. 2 milliards $

Aujourd’hui

► Population :8 842 000

Juifs : 6 589 000

Arabes : 1 849 000

Autres : 404 000

► Économie (PIB): 340 milliards $